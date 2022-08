Il Leeds offre una tela per le stelle del calcio americano per sognare di raggiungere nuove vette con Aaronson, Adams e Marsch

LEED — In parole povere, questi sono stati solo tre punti per il Leeds United sulla strada per la sopravvivenza in Premier League … e forse un po’ meglio di così se i ritorni di inizio stagione sono qualcosa su cui andare avanti. Sarà senza dubbio un gioco ricordato con affetto in questa particolare parte dello Yorkshire, difficilmente destinata ai vertici della storia di Elland Road, ma uno dei giorni migliori che hanno goduto dal grande declino dei primi anni 2000.

Questo è ciò che significa per il Leeds United e quindi forse questo è un giorno più significativo per il calcio americano in Inghilterra di quanto non lo sia per la squadra stessa. Questa commovente vittoria per 3-0 dovrebbe rimanere a lungo nei ricordi dei tifosi americani poiché il giorno in cui il talento che hanno prodotto ha portato la giornata in modo enfatico su una squadra che è, nonostante tutte le difficoltà incontrate negli ultimi mesi, i campioni in carica di il mondo.

C’era di più negli 11 giocatori eccezionali che hanno portato la loro squadra alla vittoria oltre a quello che chiameremo “Major Leeds Soccer”, ma ugualmente in giorni come oggi servono come un eccezionale cartellone pubblicitario per il talento americano dentro e fuori dal campo. Un giocatore che ha esordito in MLS ha contribuito a tutti e tre i gol dei padroni di casa. Questi non erano i veterani brizzolati e le mani ferme in difesa che costituivano la maggior parte delle esportazioni statunitensi verso la Premier League negli anni passati. In Tyler Adams, Brenden Aaronson e Jack Harrison (nato in inglese ma cresciuto nel sistema delle accademie del Massachusetts da adolescente e ha giocato a WakeForest), il Leeds ha giocatori in grado di imporre la propria volontà alle gare.

Aaronson sembrava certamente apprezzare il buon auspicio dell’occasione.

“Va a mostrare alle persone di tutto il mondo che anche gli americani possono giocare a calcio”, ha detto alle emittenti dopo il fischio finale. “Stiamo giocando per una squadra di Premier League, ottenendo gol e assist e anche gli allenatori. C’è sempre più talento, è un ottimo inizio e andrà meglio”.

Come può attestare Christian Pulisic, che ha giocato 18 minuti in Premier League nella sua migliore posizione di ala sinistra dalla fine della stagione 2020-21 ed è stato lanciato oggi nella competizione come centrocampista centrale, aiuta quando vengono inseriti posizioni per sfruttare al meglio i propri talenti. Jesse Marsch ha portato Aaronson alla Red Bull Salisburgo nel 2021 e ha affinato il suo gioco pressante. Per due partite ha guidato l’intera Premier League nelle pressioni tentate, ed è giusto presumere che quando fbref verrà ad aggiornare quelle statistiche per Gameweek 3, sarà ancora in posizione simile in cima alla classifica.

Non importa quante altre pressioni tenterà in questa stagione, non ci sarà nessuna così importante come la sua chiusura di Edouard Mendy. La maggior parte potrebbe aver lasciato stare il portiere del Chelsea dopo che una finta aveva mandato Aaronson in aria. Mendy sembrava certamente abbassare la guardia per un momento, permettendo ad Aaronson di intrufolarsi e rivendicare il primo gol in Premier League che probabilmente avrebbe dovuto essere suo nel weekend di apertura.

È stato un momento per caratterizzare quella che domenica il giovane ha evidenziato come la differenza tra le due parti. Pochi giocatori lavoreranno duramente come Aaronson. Poche squadre possono eguagliare il Leeds per intensità . Alla domanda di riflettere sul fatto che il Leeds, in una fase della partita, aveva corso 11 chilometri più in là del Chelsea (che forse non rifletteva altro che gli ospiti che avevano più possesso palla), il 21enne ha detto: “Ti mostra solo chi vuole era più nel momento. Oggi abbiamo avuto la spinta. Eravamo tutti carichi. La folla ci ha dato il massimo per tutto il tempo. Lo si poteva vedere sul campo. Tutti erano guidati e quelli sono il tipo di gol che segniamo .”

Il giovane forse sta sminuendo le sue qualità se vuole suggerire che è stato un duro lavoro che ha permesso al Leeds di avere la meglio sul Chelsea. Del resto non sono state grinta e determinazione a vedere Aaronson far girare Kalidou Koulibaly (quattro volte Squadra dell’anno di Serie A e miglior difensore nel 2019), ma tecnica e compostezza.

Non è stato l’unico a mostrare la qualità per vincere le battaglie individuali. Adams avrebbe potuto vincere solo il 54,5% dei suoi duelli sulla carta, ma quando contava di più è uscito vittorioso dai suoi scontri nel campo di battaglia di centrocampo. Dal secondo minuto aveva il Leeds sul piede d’attacco, il suo senso soprannaturale per dove la palla avrebbe potuto rompersi a centrocampo significava che poteva far avanzare rapidamente la palla verso il quartetto d’argento vivo che toccava la porta del Chelsea.

Non sarà sicuramente sfuggito all’attenzione né di Gregg Berhalter né di Gareth Southgate che il nazionale statunitense abbia fatto pressioni su Connor Gallagher fuori dal gioco, costringendo il Chelsea a cambiare sistema a tre. Avevano bisogno della superiorità del centrocampo perché Adams e l’impressionante Marc Roca avevano battuto Jorginho e Gallagher in modo completo. Questo era il giocatore che si stava guadagnando sguardi ammirati dai migliori club europei all’inizio della sua carriera nel continente, non quello che era stato spinto in panchina all’RB Lipsia alla fine della scorsa stagione.

“Tyler è un ragazzo che sta giocando il miglior calcio della sua vita, per me, e conosco il potenziale che ha, perché lo conosco da così tanto tempo”, ha detto Marsch di un giocatore a cui ha debuttato quando erano ai New York Red Bulls. “Ho potuto vedere dall’inizio quando è arrivato e abbiamo avuto delle conversazioni difficili, dovevamo quasi riprendere da dove avevamo interrotto un paio di anni fa e sicuramente lo sta facendo in grande stile.

“Con tutti questi ragazzi, stanno giocando davvero bene e c’è ancora molto più potenziale, lo direi anche su Tyler. Sono davvero felice con lui, ma possiamo continuare ad aiutarlo a migliorare sempre di più. “

Per quanto riguarda lo stesso Marsch, questo gioco ha avuto la sensazione di una pietra miliare. Anche se ha mantenuto il Leeds in Premier League la scorsa stagione, i tifosi non si sono subito affezionati a lui; era come il nuovo patrigno per i bambini ancora in lutto per la rottura. A peggiorare le cose non potevano nemmeno vedere Marcelo Bielsa nei fine settimana.

Ma più o meno allo stesso modo in cui alcuni regali ben acquistati possono ingraziare qualsiasi nuovo patrigno nell’affetto dei bambini, quindi una corsa imbattibile all’inizio della stagione ha visto Elland Road cantare il nome di Jesse Marsch mentre incombeva a tempo pieno. Sa che non sostituirà presto Papa Marcelo, ma spera che i tifosi possano almeno trovare spazio per lui nei loro cuori.

“Probabilmente ci sono ancora molti dubbi in me. Va bene. È normale. Ci saranno persone a cui piaccio, ci saranno persone che mi odiano”, ha detto.

“Voglio solo che la squadra giochi con amore, passione e convinzione. Ho cercato di non assecondare. Ho cercato di apprezzare ciò che è il club. Ho cercato di adattarmi a ciò che è il club. Ho ha detto dopo aver perso l’Aston Villa, quella prima partita, mi sono seduto qui e ho detto: ‘Ascolta, ho imparato stasera, cosa significa essere qui a Elland Road, e devo assicurarmi di costruire piani per le partite e assicurarmi che includiamo esattamente cosa significa suonare qui’.

“So che i fan sono così intelligenti. Spero che inizino a vedere un po’ di più quali sono le tattiche e cosa stiamo cercando di realizzare.

“Ovviamente, hanno imparato molto in passato con cose diverse nel modo in cui a Marcelo piaceva giocare a squadre diverse o in cui piaceva giocare a persone diverse. Spero che inizino a raccogliere più informazioni su come sono le tattiche con lui senza la palla e sì, direi che è un pubblico intelligente. È un pubblico appassionato e vincere aiuta sempre, ma le prestazioni penso siano per certi versi più importanti”.

Non è solo a Elland Road che vengono fornite loro le informazioni per sfidare i loro preconcetti su Marsch e in effetti sul calcio americano. Sei anni fa Bob Bradley è stato deriso da queste coste per non essere riuscito a ottenere gran parte della melodia da una normale squadra di Swansea. L’arrivo di Marsch è stato accolto da un torrente di meme di Ted Lasso sui social media… e non credete che non conservasse le ricevute di tutti coloro che lo interrogavano.

Sembra sempre più che queste domande abbiano avuto risposta. Dalla sua nomina il Leeds ha ottenuto più vittorie che sconfitte (un record di 6-4-5 per la precisione) e si trova al 10° posto in una classifica della Premier League dal 1° marzo al 12° per i gol previsti segnati a partita, l’11° per i gol previsti concessi. Una squadra che stava barcollando sul precipizio quando Bielsa ha lasciato Bielsa ora è saldamente sistemata in mezzo al gruppo dopo un’impressionante finestra di mercato estiva, anche se potrebbe sottovalutarne la qualità .

Oh, e se Marsch ha ancora bisogno di ingraziarsi i sostenitori del Leeds potrebbe semplicemente indicare questa particolare curiosità statistica. Il giorno della sua nomina il 1 marzo, il Manchester United era quarto nella classifica della Premier League, in ascesa negli ottavi di finale di Champions League e sette partite nella massima serie imbattuto. Da allora la squadra dello Yorkshire ha preso il doppio dei punti in Premier League rispetto ai suoi grandi rivali, che sono scivolati sempre più in crisi. Superare il più grande rivale, evitare la retrocessione e guidare il Leeds a una pesante vittoria su un’altra squadra con la quale condividono una profonda inimicizia? Marsch avrà conquistato saldamente questi sostenitori in breve tempo.