Il layup di Ja-drop affonda i Timberwolves, oltre al motivo per cui un rimescolamento della leadership della NCAA era atteso da tempo

Buongiorno a tutti ma soprattutto a…

IL CALORE DI MIAMI…

No Kyle Lowry? Nessun problema. No Jimmy Maggiordomo o? Comunque nessun problema. Il Miami Heat sono al secondo turno nonostante manca il playmaker di partenza per la seconda partita consecutiva e manca la loro stella in avanti così come nel loro trionfo 97-94 in Gara 5 ieri sera.

La difesa degli Heat è stata ancora una volta fantastica. Young ha avuto un periodo difficile in tutte le serie (al di fuori del suo floater vincente in Gara 3) e, a loro volta, gli Hawks – che hanno segnato quasi 114 punti a partita nella stagione regolare – si sono mantenuti sotto quello in tutte e cinque le partite questa serie.

Forse ancora più importante per Miami è questo Lowry farà riposare il suo tendine del ginocchio malato e Butler farà riposare il ginocchio infiammato. Gli Heat potrebbero non aver avuto bisogno di quei due per chiudere questa serie, ma quasi sicuramente lo faranno al secondo turno, dove affronteranno il vincitore di 76ers-Raptors.

Per ora, però, Miami può essere orgogliosa di un lavoro ben fatto. Gli Heat hanno controllato questa serie dall’inizio alla fine.

… E ANCHE UN BUONGIORNO A JA MORANT E AI MEMPHIS GRIZZLIES

Un giorno dopo vincente Giocatore più migliorato, Ja Morant potrebbe aver salvato la stagione dei Grizzlies. La guardia stellare ha raccolto in un layup con un secondo rimasto (guardalo qui) mentre Memphis ha superato il Minnesota, 111-109, per prendere un vantaggio di 3-2 nella serie.

Morant ha chiuso con 30 punti, 13 rimbalzi e nove assist. Ha segnato gli ultimi 13 punti di fila dei Grizzlies e un record di 18 punti in franchigia nei playoff solo nel quarto quarto.

Desmond Bane scheggiato in 25 punti.

scheggiato in 25 punti. Brandon Clarke è stato di nuovo eccezionale dalla panchina con 21 punti e 15 rimbalzi (nove offensive).

è stato di nuovo eccezionale dalla panchina con 21 punti e 15 rimbalzi (nove offensive). Memphis ha superato il Minnesota 37-24 nel quarto quarto.

Quanto era grande il vincitore del gioco di Morant? Nelle serie in parità 2-2, il vincitore della partita 5 vince la serie nell’82% delle volte. Memphis spera di continuare questa tendenza vincendo Gara 6 venerdì.

Menzioni d’onore

E non è un buongiorno per…

TRAE YOUNG E I FALCHI DI ATLANTA

L’anno scorso, Trae Young ha avuto una postseason indimenticabile. Spera però di dimenticare i playoff di quest’anno il prima possibile.

Durante questa serie, ha realizzato 22 scatti.

Aveva 30 palle perse.

È il primo giocatore dopo Darrell Walker nel 1984 ad avere più palle perse che field goal in una singola post-stagione (min. 30 palle perse).

È stata una serie disastrosa per Young. Ora, non c’è da vergognarsi a perdere contro la testa di serie n. 1 come testa di serie n. 8, ma gli Hawks non avrebbero mai dovuto essere in quella posizione in primo luogo. Hanno troppo talento e, dopo una corsa alle finali della Eastern Conference, non avrebbero dovuto aver bisogno di due vittorie ai play-in solo per intrufolarsi nei playoff. Ci sono grandi decisioni da prendere in questa bassa stagione.

Menzioni non così onorevoli

Il presidente della NCAA Mark Emmert si dimette 😲

C’è un grande cambiamento in arrivo per la NCAA. Marco Emmertche è presidente dell’associazione dal 2010, si sta dimettendo. Si dimetterà ufficialmente quando la NCAA troverà il suo sostituto o il 30 giugno 2023, a seconda di quale evento si verifica per primo.

Il rimescolamento al comando era atteso da temposcrive l’esperto di sport universitari Dennis Dodd.

Dodd: “Se c’era una strategia durante il regime di Emmert, era difficile da definire. I dirigenti che lo hanno impiegato hanno usato frasi nella costituzione della NCAA per eliminare – quindi rimuovere sanzioni significative dal – Penn State football nello scandalo Jerry Sandusky. Quella stessa costituzione è ora in fase di riscrittura, consentendo alle scuole, alle conferenze e alle divisioni di autogovernarsi sostanzialmente da sole… Chiunque sostituirà Emmert sarà senza dubbio una persona onorevole e compiuta. Non sarà difficile. L’asticella è fissata così in basso”.

Non erano esattamente una dozzina di anni per Emmert. L’elenco delle cose con cui la NCAA ha lottato o si è messo in imbarazzo: ricorda quando Emmert chiamato NIL una “minaccia esistenziale” nel 2019? — durante il suo mandato è lungo. Ora, con i grandi cambiamenti in arrivo negli sport universitari, anche la leadership della NCAA sta cambiando.

Le migliori scommesse del draft NFL, oltre a ipotetiche commerciali 🏈

Siamo a un giorno dal Draft NFLe le risposte a tutte le grandi domande sono ancora la migliore ipotesi di chiunque. Chi è la scelta n. 1? Chi è il primo quarterback preso? Primo ricevitore wide? Chi sta cercando di salire o scendere?

Sapremo le risposte con certezza abbastanza presto, ma fino ad allora, il nostro insider NFL Jason La Canfora lo ha fatto nove scommesse prop al draft con maggiori probabilità di successoCompreso…

La Canfora: “Quarterback presi al primo turno: Over 3 (-120) — Domanda e offerta. Econ 101. I QB non sono mai più economici di quando li prendi nel draft, e quell’opzione del quinto anno che arriva con il territorio è come l’oro. I Panthers, Falcons, Saints, Steelers e Lions hanno tutti un serio interesse per la parte superiore di questa bozza di QB. Molti hanno proprietari impazienti. Ho creduto a lungo che quattro finissero per andare al primo turno, e ci credo ancora”.

Parlando di quarterback, il nostro esperto di Draft NFL Josh Edwards ha dato un’occhiata ogni volta che una squadra ha scambiato per selezionare un QB dal 2011. La mossa migliore? È il Capi salire per arrivare Patrick Mahomes. La mossa peggiore? In quella stessa identica bozza, il Orsi scambiato per ottenere Mitchell Trubisky. Uff.

Edwards ha anche creato un paio di ipotetici scambi per le squadre che potrebbero cercare di salire per il loro prossimo chiamante. Steelers fan, come vi sentireste riguardo a questo?

Gli Steelers ipoteticamente ricevono : n. 7 in assoluto

: n. 7 in assoluto I giganti ricevono ipoteticamente: n. 20 in assoluto, scelta del primo round del 2023, scelta del terzo round del 2024

UCL: il Manchester City è il migliore del Real Madrid in un thriller da sette gol; Oggi il Liverpool ospita il Villarreal ⚽

Getty Images



Se stai ancora riprendendo fiato La vittoria per 4-3 ridicolmente divertente del Manchester City sul Real Madrid nell’andata della semifinale di Champions League, non sei solo. Che partita è stata.

Kevin de Bruyne e Gabriele Gesù ha segnato nella prima dozzina di minuti portando il City in vantaggio per 2-0.

e ha segnato nella prima dozzina di minuti portando il City in vantaggio per 2-0. Karim Benzema — chi altro? — ne ha recuperato uno per il Real Madrid prima dell’intervallo.

— chi altro? — ne ha recuperato uno per il Real Madrid prima dell’intervallo. Poco dopo la pausa, City’s Phil Foden ha segnato di testa, ma del Real Madrid Vinicio Junior ha risposto solo due minuti dopo.

ha segnato di testa, ma del Real Madrid ha risposto solo due minuti dopo. Il City ha ottenuto un vantaggio di due gol per la terza volta grazie a uno splendido gol di Bernardo Silvama Benzema ha risposto con un calcio di rigore nel finale per assicurarsi che i Blancos entrino nella gara di ritorno della prossima settimana con un solo gol.

Anche se quattro gol sono tanti, avrebbe potuto essere ancora di più per il Cityscrive il nostro giornalista di calcio James Benge.

Benge: “Questa è stata una serata che ti ha lasciato sconcertato da quello che aveva fatto un giocatore del City. In quei mezzi secondi potevano stupirti o sconcertarti. Ma anche allora, non potevi fare a meno di intuire un paio di decisioni migliori nell’ultimo terzo e questo il pareggio avrebbe potuto essere morto. Questa era una squadra di Madrid che aspettava di essere uccisa. Il City ha insistito per giocare con il cibo”.

Ecco i nostri valutazioni dei giocatori. Nel frattempo, l’altra semifinale di andata… Liverpool-Villarreal — è oggi alle 15 su CBS e in streaming su Paramount+. Ecco scelte e previsioni dei nostri esperti.

