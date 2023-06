Il kaftano con frange già acquistato da tutte le influencer da Zara

Oltre ai saldi estivi, Zara ha diversi capi della nuova collezione che sono meravigliosi, sia nel negozio online che nei negozi fisici. Negli ultimi giorni, le influencer si sono innamorate di questo vestito kaftan che ha tutte le caratteristiche per diventare il capo principale dell’estate. Un vestito elegante, comodo e fresco che puoi abbinare sia a sandali piatti per andare in spiaggia che a sandali con il tacco per uscire di sera. Se lo metti nella tua valigia delle vacanze, potrai indossarlo in ogni tipo di occasione.

Il nuovo vestito kaftan di Zara

Da sempre, questo tipo di vestiti sono stati un capo di base dell’armadio durante la stagione estiva. Lo abbiamo visto su molte esperte di moda e celebrità nei loro migliori look da spiaggia per apparire splendide al ritorno a casa e persino per andare a prendere qualcosa al chiosco.

La nave ammiraglia di Inditex ha deciso di andare oltre e trasformare un capo così semplice come un vestito kaftan in un capo che potrebbe far parte della migliore sfilata di moda. Lo ha fatto con questo modello di tessuto semitrasparente con un effetto ghiaccio metalizzato, maniche corte e collo rotondo. Ha una finitura con frange che gli dona molta eleganza.

È un vestito super versatile, che puoi sfruttare molto durante i mesi estivi. Se hai voglia di sfoggiare uno stile in spiaggia o in piscina, puoi abbinarlo al tuo costume da bagno preferito, sandali piatti con infradito e, per completare il look, una borsa a sacca in rafia o iuta.

Certo, è anche un capo che puoi indossare come una vera esperta di moda in occasioni più formali. Proprio i toni metallici sono di tendenza questa stagione e vengono indossati sia di giorno che di sera. Per uscire a cena e fare qualche drink, il nuovo vestito kaftan di Zara sta benissimo con sandali con tacco e plateau con cinturino alla caviglia.

Il vestito è disponibile sia nel negozio online che nei negozi fisici della nave ammiraglia di Inditex al prezzo di 39,95 euro. È taglia unica, quindi si adatta perfettamente a donne di tutti i tipi di corpo. Senza dubbio, è uno degli acquisti migliori che puoi fare ora che è iniziata l’estate.

