Il grande trucco per acquistare a prezzi convenienti da Mango era di fronte a noi e non lo sapevamo

Se vuoi pagare meno sui tuoi vestiti in diversi negozi, ti sveliamo un trucco. In questo caso, come fare acquisti economici da Mango.

Sicuramente ti sarà utile perché, anche se ora ci sono sconti, è normale che in questa sezione del negozio ci siano sempre capi a prezzi più convenienti.

Il trucco per fare acquisti economici da Mango

In realtà, ci sono due trucchi e non uno. Per cominciare, c’è la divisione teen, che è rivolta agli adolescenti. Ma la verità è che ci sono vestiti di tutti i tipi per diverse taglie e anche per donne.

In questo caso, per farti un’idea, ci sono alcuni vestiti a prezzi molto convenienti. Devi solo cercare nel negozio online o fisico di Mango teen e li troverai. Di solito si trovano o all’interno dello stesso grande negozio di Mango o in altri negozi più piccoli, proprio accanto al negozio principale.

Questo vestito corto con paillettes è un chiaro esempio. Il suo prezzo iniziale è di 29,99 € e ora lo trovi a 17,99 € perché è scontato del -40%, ma comunque il suo prezzo iniziale è buono.

Le taglie vanno dalla XXS alla L, quindi non ci sono solo taglie più piccole come pensavamo.

E senza sconti c’è la nuova collezione dove puoi comprare i migliori capi. È il caso della tuta lunga con aperture. Che va bene sia per bambine, adolescenti che per donne. In colore lilla il prezzo è di 39,99 euro, quando queste tute sul sito generale di Mango solitamente sono un po’ più costose.

Un altro trucco per fare acquisti economici in questo negozio riguarda il loro outlet. Mango Outlet esiste da anni. Prima soprattutto come negozio fisico, in diverse città, dove c’erano o ci sono ancora, perché molti stanno scomparendo, una miriade di capi delle stagioni passate o con qualche difetto di Mango.

Ora ci sono sia capi che accessori delle stagioni attuali ed anche questi sono più economici perché ci sono continuamente offerte e sconti. Il bello è che tutto questo si può comprare online e hai vestiti a 8,99 euro, pantaloni a 10 euro o meno e anche top a 5,99 euro.

Gli sconti sono tutto l’anno, quindi puoi entrare in qualsiasi momento, iscriverti alla loro newsletter e saprai prima come beneficiarne.

Hai, come vedi, diverse opzioni per poter pagare meno su una varietà di abbigliamento sempre di design.

