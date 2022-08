Il governo rafforza la prevenzione della violenza sessuale con i Punts Liles

Il Governo della Generalitat ha avviato una serie di azioni di formazione per migliorare la prevenzione della violenza sessuale nella vita notturna. Con l’arrivo dell’estate e l’aumento di concerti e festival, il Governo ha rafforzato le strategie di prevenzione dei comuni. Finora hanno aderito a questa iniziativa più di 200 persone provenienti da 170 diversi comuni.

Migliorare la prevenzione della violenza sessuale. Come sono le formazioni?

Il formazione per la prevenzione della violenza sessuale nella vita notturna sono stati celebrati per tutto il mese di Luglio e hanno già varie edizioni in tutto il paese. Se viene mantenuta la domanda da parte dei comuni, è prevista la possibilità di programmare sessioni aggiuntive nel mese di settembre.

Per quanto riguarda le formazioni stesse, esse sono strutturate in tre blocchi; il primo blocco fa un’approssimazione al violenza sessista negli spazi della vita notturna e del possibile strategie di prevenzione e azionetra cui i cosiddetti Punts Liles.

Il secondo blocco di formazioni mira a Consiglio pratico per la creazione o la revisione del funzionamento di Punts Liles esistenti.

Il terzo blocco, infine, dedica particolare attenzione ai circuiti di imbarco e al coordinamento dei diversi agenti coinvolti nella risposta alla violenza sessuale negli spazi della vita notturna. Si lavora sui diversi ruoli e compiti di ciascun membro dei circuiti di imbarco, sia delle persone che svolgono il necessario sensibilizzazione preventiva come coloro che devono agire caso di aggressione.

La sfida di creare una rete e saperla adattare alle esigenze di ogni territorio

Ciascuno dei tre blocchi di contenuto corrisponde a una sessione di formazione. I primi due blocchi sono in formato telematico e il terzo si svolge di persona. Inoltre, per radicare adeguatamente la formazione in ogni contesto, gli studenti delle diverse sessioni sono stati raggruppati per territori. L’obiettivo è quindi quello di promuovere il networking tra i comuni, una rete in cui il esigenze specifiche dei comuni più piccoli o microvillaggi della Catalogna, che spesso affrontano sfide diverse dai grandi centri abitati.

Piano Strategico Nazionale per la Prevenzione della Violenza Maschile

La formazione per la prevenzione della violenza sessuale nella vita notturna rientra nel Piano Strategico Nazionale per la Prevenzione delle Violenze Mascliste che il Governo prevede di annunciare durante il primo trimestre 2023. Uno dei suoi responsabili è il vicedirettore di Consapevolezza e Prevenzione di Dipartimento per l’Uguaglianza e il Femminismo, Ruben Sanchez Ruiz. Con le sue stesse parole, spiega lo scopo della formazione: “Volevamo rafforzare il rete e promuovere la corresponsabilità della comunità di fronte alla violenza. Per corresponsabilità si intende la responsabilità condivisa che abbiamo istituzioni e società quando si tratta di prevenire la violenza sessuale. Per questo ci impegniamo nella formazione del personale tecnico e forniamo alle autorità e agli enti locali strumenti tanto specifici quanto necessari per affrontare la violenza sessuale e sessista. Non possiamo lasciarli soli, la risposta a questa sfida non può che essere comunitaria e questo è il nostro impegno”.