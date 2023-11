Il giubbino Skechers che ci appassiona per la sua resistenza all’acqua che si adatta bene a tutti i corpi.

Con il freddo e la pioggia, possiamo già iniziare a guardare i capi per stare più al caldo. È il parka di Skechers perché è resistente all’acqua.

È disponibile in due colori e puoi già averlo acquistando sul sito web che offre una grande varietà di capi d’abbigliamento e accessori.

Ecco il parka di Skechers resistente all’acqua

Ha molti dettagli come GO SHIELD® Everyday Parka, che offre comfort classico e stile sportivo. Ha questo tessuto con tecnologia resistente all’acqua, di cui abbiamo bisogno per la vita di tutti i giorni e soprattutto nei giorni di pioggia. Così facciamo fronte alle basse temperature.

Si chiude con una cerniera frontale a due vie, ha un cappuccio con patta di lunghezza intera, con un paraspruzzi sul mento, polsini per le tempeste e tasche nelle cuciture.

Spicca anche per il suo materiale 100% nylon, il tessuto trapuntato con imbottitura isolante in poliestere da 120 g/m2. Si distingue anche per il cursore della cerniera con il logo del marchio e il cordino elastico riflettente e porta la toppa con il logo Skechers® sulla manica.

In due colori diversi

È un parka completamente informale che puoi indossare durante il fine settimana e anche durante la settimana. In due colori, puoi sempre scegliere quello che ti piace di più.

Nell’ebano è uno dei colori che segnerà tendenza in questa stagione. Lo hai per correre, andare in montagna nel fine settimana e persino per la città quando piove e vuoi andare in giro in sicurezza.

In nero è molto più versatile. Con i jeans, gli stivali, le scarpe da ginnastica, ma anche con i leggings e le gonne nel caso in cui vuoi essere più elegante o uscire di notte sempre ben coperta.

Quanto costa questa giacca

Il parka più famoso di Skechers è disponibile sul sito web e può essere acquistato al prezzo di 90 euro. È disponibile in diverse taglie, a seconda del colore. Il nero è disponibile in taglie che vanno dalla XS alla XXL, mentre nell’ebano è rimasta solo la taglia S. se è la tua, e ti piace questa tonalità, allora non puoi lasciarti sfuggire questo modello.

Acquistare su questo sito ha dei vantaggi perché se desideri vantaggi, puoi diventare un membro di Skechers Plus e avere spedizioni gratuite, oltre a poter ottenere uno sconto di 5 euro grazie a questo progetto.

Trovi informazioni su spedizioni e resi su questo sito. Anche se ci sono tutti i tipi di abbigliamento, non puoi perderti le loro scarpe da ginnastica.

