Il giorno in cui ti dicono: “Hai un cancro al seno”

Lo hanno detto a María Luisa il 29 novembre 2001 all’una del pomeriggio. Quando ha sentito “hai un cancro al seno” ha sentito che il mondo “è caduto su di lui”. Inizia “una nuova vita che non sarà mai quella che avevi”. “Non deve essere migliore o peggiore, ma sarà diverso. C’è sempre vita prima di quel giorno, il giorno D in cui ti danno la notizia, e il giorno dopo“, afferma la paziente e presidente dell’Associazione Rosae in un’intervista rilasciata a Efe in occasione del Giornata mondiale contro il cancro al seno.

Erano passati solo due giorni da quando aveva compiuto 31 anni. “È un momento difficile, piuttosto difficile. È molto difficile non piangere in quel momento”, continua. Avrebbe dovuto saperlo proprio il giorno del suo compleanno. Aveva un appuntamento con il suo ginecologo per rimuovere i punti della biopsia. Varcando la soglia, la prima cosa che disse fu: “Dottore, congratulazioni con me”. Il dottore lo fece e le prese un appuntamento due giorni dopo perché “ha visto una delle macchie che non era molto secca”.

La diagnosi

Eccolo due giorni dopo: “Ci ha detto ‘sedetevi’, stavo andando con mio marito”. E poi: “Beh, niente, María Luisa, ho già le prove e sono positivi: è cancro al seno“. “Ecco da dove vengono le lacrime”, dice, incapace di contenere la sua emozione, crollo e silenzio assoluto che ha rispettato.” “Mi ha lasciato esprimere, ottenere ciò di cui avevo bisogno in quel momento”, continua. Fu anche quando ha riconosciuto che i punti erano solo una scusa per evitare di celebrare per sempre il suo compleanno con quella notizia.

In fondo, lei sapeva: “Quando ero giovane, ho sognato che avrei avuto un cancro al seno.“, spiega. L’estate aveva 30 anni, era in spiaggia con suo marito e notato un nodulo al seno sinistra. avevo mastopatia fibrocistica ed era abituata a cambiare il seno durante l’ovulazione o le mestruazioni. “Ma il nodulo è apparso all’improvviso, non è scomparso ed è stato più difficile.” “Poi quel sogno è riapparso.” Le persone intorno a lui gli consigliavano di non prestare attenzione a queste cose. Ma lei “aveva davvero pensato che sarebbe stato”.

tempo di incertezza

Il colpo di conferma ha lasciato il posto a una sorta di “sollievo”. “Quando ti siedono sulla sedia e ti dicono ‘Hai un cancro al seno’, allo stesso tempo noti come il mondo intero ti cade addosso, ma d’altra parte ti dici: ‘wow che pausa‘” Perché per lei la cosa peggiore è la tempo di incertezza Cosa succede da quando si nota qualcosa di strano nel seno fino alla diagnosi.

“Quel momento in cui inizi a pensarci, se andrà bene, se andrà male, finché non decidi di andare dal dottore, a visitarti, a dirti che sta per fare un’eco o una mammografia … Quel processo è il peggiore perché è quello che causa più stress, quello che provoca più sentimenti di tristezza, paura, non sapendo in quale buco cadrai“.

Cancro con nome e cognome

“Una volta che il professionista ti dice: ‘Hai un cancro al seno’, il desiderio che ogni essere umano ha di vivere ti dà la forza di dire: beh, adesso cosa devo fare? Che cure mi faranno? mi opereranno? Mi faranno la chemio? I miei capelli cadranno? Ci sono altre preoccupazioni”. O così le è successo: “Quando ho superato quel pianto esagerato o necessario, le ho detto: ‘dai, Voglio i dati, voglio sapere se ha una buona prognosi, se l’abbiamo colto in tempo, se hai intenzione di operarmi”, ricorda.

Fu il suo oncologo a dirgli che tipo aveva. “Perché devi ricordarlo il cancro al seno ha un nome e un cognome e non tutti sono uguali“, sottolinea. Il suo, che “allora non esisteva nella catalogazione”, era quello che oggi viene chiamato un luminale A, un tumore ormonale intraduttale molto precoce con recettori ormonali positivi. “Mi ha informato al 100% di cui uno era la mia, la mia prognosi, in che fase mi trovavo. Essendo così giovane gli ho detto che se era fattibile lo volevo conservare il seno, e così è stato, anche se poi è stato quasi sempre rimosso”, ringrazia.

Per curarla ha ricevuto chemioterapia neoadiuvante, prima con tre cicli, con “la grande fortuna che ha funzionato molto bene e con il primo ciclo il tumore era già scomparso”; poi l’hanno operata, le hanno fatto altri tre cicli, 34 sedute di radioterapia e 5 anni di terapia ormonale.

Revisioni periodiche

“In questo momento – prosegue – sono senza alcun tipo di trattamento, continuo con i miei controlli annuali di oncologia e ginecologia, che tra l’altro ieri sono passato e va tutto bene”.

Il tempo le ha insegnato ad andare alle visite di controllo con più calma: “Guarisce sempre le ferite, anche se non si dimentica mai che può comparire in qualsiasi momento. Infatti non dico di essere guarita. Diciamo che la malattia non è attiva ma guarita? Non mi sento guarito. Malato? o“Sento che mi è stato diagnosticato un cancro al seno e che il mio corpo mi sta permettendo di vivere molto bene in questo momento, ma ciò non significa che un giorno dirò: questo è il tuo punto di partenza”. Ci sono sempre effetti collaterali, nel suo caso dolori articolari, ossei, perdita di memoria o crampi agli arti.

María Luisa è oggi “in crisi” perché, sebbene la prognosi per questo cancro sia molto buona e il il tasso di sopravvivenza supera il 90% a 5 anni ha perso due compagni in una settimana.

Importanza dell’accompagnamento

Vuole approfittare dell’intervista per incoraggiare tutte le persone che si trovano in questa situazione a farlo vai all’associazione di pazienti più vicina, anche a quelli Uomo -che soffrono di questo tipo di tumore anche se con un’incidenza inferiore all’1%-, che sembra “costare di più”.

“Per favore, vai in un’associazione, la più vicina che hai. Vivrai la malattia in un modo diverso. Nessuno toglierà il tuo dolore, ma sarai accompagnato“da altre persone che sanno di cosa si tratta.

Rivendicazione dello spazio sanitario

Il presidente di Rosae si rammarica che il covid ha “caricato completamente l’umanizzazione del sistema sanitario”. “La pandemia è già controllata e il resto delle patologie, in questo caso il cancro al seno, ma vogliamo il nostro spazio sanitario già. È molto urgente ripristinare la normalità nelle cure primarie e ospedaliere”.

C’è solo un giorno in cui il paziente conosce la diagnosi. “Ho ricevuto la notizia solo il 29 novembre 2001 all’una del pomeriggio. Questo non viene mai dimenticato”, dice.

Anche se da quel momento la sua vita è cambiata completamente, per lei è andata in meglio: “Ho dato importanza a ciò che veramente ha. La mia mente Ero su altre questioni personali e professionali che non sono quelle importanti e forse questo mi ha fatto concentrare”. “E non sono l’unico. Il cancro al seno ci arriva in un momento in cui dobbiamo fermarci e riconfigurare la nostra mente e il nostro corpo e prepararci a continuare a vivere in un modo che, in molti casi, è molto meglio”, conclude.