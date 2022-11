Il gilet reversibile di Zara è un vero successo: compratelo al Black Friday

I gilet sono un classico della mezza stagione, perfetti per i giorni in cui fa un po’ troppo caldo. Molti dei principali marchi di moda li inseriscono nelle loro collezioni autunno/inverno e noi siamo davvero entusiasti di questa proposta.

Ecco il gilet reversibile di Zara

Come suggerisce il nome, si tratta di un gilet che, oltre ad essee reversibile, è anche impermeabile e, quindi, vi terrà al riparo dagli acquazzoni e dalle piogge autunnali.

Stiamo parlando del gilet reversibile idrorepellente di Zara. Un’alternativa ideale per questi mesi. Si distingue per il collo alto con cappuccio e coulisse e rappresenta al meglio le ultime tendenze. Tutti i dettagli lo differenziano dai gilet di altri marchi, come le tasche anteriori con fodera interna e patta con bottoni, l’orlo con cerniere laterali e la pratica chiusura frontale con zip.

Interessante anche la scelta dei colori di Zara. Il nero sobrio di base e, dall’altro lato, un sabbia perfetto per essere indossato di giorno. Avendo la possibilità di sfruttare entrambe le opzioni, potremo indossare due cappotti diversi al prezzo di uno.

Quando indossare il gilet?

Questo gilet reversibile di Zara è perfetto per le giornate autunnali e invernali, quelle nuvolose o quando piove. Si può indossare anche con camicette e maglioni sotto, con giacche e giubbotti sopra, con leggings, pantaloni di diverso tipo e persino con i jeans, quando usciamo.

Composizione e prezzo

Disponibile nelle taglie dalla XS alla XL, è realizzato al 100% in poliestere, sia all’interno che all’esterno.Zara lavora con programmi di monitoraggio per garantire il rispetto dei vari standard sociali, ambientali e di salute e sicurezza, come parte dell’impegno per un’industria sostenibile.

Al prezzo di 49,95 euro potrete mettere le mani sul gilet più versatile che Zara abbia mai presentato. Perfetto per tutte le occasioni. Scegliete la vostra taglia e non lasciatevela sfuggire.