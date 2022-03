Il gigante russo Gazprom minaccia di interrompere le forniture di gas all’Europa

il gigante russo Gazprom minaccia di tagliare le forniture di gas all’Europa, come pubblicato da vari media russi. La misura può causare shock energetico nei paesi più esposti come Germaniache per questo ha già attivato un piano di emergenza.

Il governo tedesco ha dichiarato mercoledì il livello di “allerta precoce” del suo piano di emergenza energetica in vista del rischio di un possibile taglio della fornitura di gas russo, in conseguenza del rifiuto di rispettare il La richiesta di Mosca di pagare in rubli il carburante.

Puoi consultare qui la trasmissione speciale in diretta di ‘Bolsamanía’ sulla guerra.

I paesi dell’Unione Europea, dove Gazprom rappresenta circa il 40% della fornitura di gas, hanno dichiarato il loro rifiuto di pagare il gas russo in rubli.

“Gazprom sta infatti lavorando a un’opzione per interrompere completamente le forniture di gas ai “paesi ostili” e sta valutando le conseguenze di tali misure”, ha pubblicato il quotidiano ‘Kommersant’.

PREAVVISO IN GERMANIA

Il ministro dell’Economia tedesco, Robert Habeckha confermato con un comunicato pubblico l’attivazione del livello di “allerta precoce”la prima delle tre fasi del piano di emergenza del governo tedesco per garantire l’approvvigionamento energetico del Paese.

In questo modo verrà istituito un gruppo di lavoro all’interno del Ministero dell’Economia che sarà incaricato monitoraggio quotidiano dello stato e delle prenotazioniche attualmente sono al 25% della loro capacità.

“La sicurezza dell’approvvigionamento rimane garantita“ha detto il ministro tedesco. “Tuttavia, dobbiamo aumentare le misure precauzionali essere preparati per un’escalation da parte della Russia. Con la dichiarazione del livello di allerta precoce è stata creata una squadra di crisi”, ha aggiunto Habeck.

“L’approvvigionamento globale di tutti i consumatori di gas tedeschi è attualmente garantito. C’è abbastanza gas nei mercati (…) Tuttavia, d’ora in poi, tutti i consumatori di gas, dalle aziende alle famiglie, devono anche ridurre il più possibile i propri consumi”, ha avvertito il ministro.

Secondo un secondo livello di allerta pianificato, le misure di soccorso continuerebbero a dipendere dall’iniziativa degli operatori del mercatomentre nella terza fase, se la crisi dovesse aggravarsi e gli operatori di mercato non fossero in grado di gestire da soli la situazione, il governo tedesco potrebbe dichiarare un’emergenza energetica.

In questa situazione, secondo il piano, lo Stato interverrebbe sul mercato, trasformando l’Agenzia Federale di Rete nel “distributore federale del carico“, quindi sarebbe incaricato di determinare, in coordinamento con gli operatori, la distribuzione del gas, sottolineando che le abitazioni, le imprese sociali o gli ospedali godono della qualifica di consumatori tutelati.

Questa è la prima volta che la Germania ha dichiarato un livello di allerta precoce secondo il tuo piano di emergenza. In tal senso, il ministero dell’Economia tedesco ha ricordato che l’Italia ha dichiarato la fase di allerta precoce il 26 febbraio e la Lettonia il 9 marzo.

L’UE RIFIUTA DI PAGARE IN RUBLI

Il Unione Europea martedì ha respinto la richiesta di Mosca di pagare in rubli gli acquisti di gas dai fornitori russi, una decisione concordata con i leader del G7.

Come spiegato da un portavoce della Commissione europea, i ministri dell’Energia del G7 e il commissario all’Energia, Kadri Sismon, hanno concordato all’unanimità di respingere Le richieste della Russia per pagare le forniture di gas russe in rubli.

I ministri dell’Energia hanno avanzato come argomento questo i contratti di fornitura del gas devono essere rispettati e che specificano che il pagamento sarà effettuato in euro o dollari, motivo per cui i membri del G7 e dell’UE chiederanno alle aziende che operano nei loro territori di non accettare tali richieste.

La scorsa settimana, la Russia ha annunciato la sua intenzione di farlo richiedere il pagamento in rubli per gli acquisti di gas russo a tutti gli Stati che hanno attuato sanzioni contro il Paese. Il presidente russo ha poi indicato che il Paese continuerà a fornire gas nel rispetto dei volumi e dei prezzi stabiliti nei contratti, pur manifestando l’intenzione di cambiare la valuta di pagamento.

Il governo russo, insieme alla Banca centrale russa e Gazprom, deve presentare questo giovedì al presidente della Russia, Vladimir Putin, una relazione sull’attuazione delle modifiche necessarie per introdurre l’addebito in rubli per le esportazioni di gas verso paesi ostili alla Russia.