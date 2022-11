Il gigante dell’arredamento colpisce duro quest’autunno con questi nuovi articoli di tendenza!

Volete una casa moderna e ben arredata? Ikea è il posto giusto per fare acquisti.

Come sempre, Ikea cerca di soddisfare una gamma ancora più ampia di clienti. Questa volta si rivolge a chi ama l’interior design e i consigli per l’archiviazione.

E quando si tratta di pubblicità, Ikea non lesina sui mezzi. Scoprite in questo articolo le mensole con il design e il prezzo dei vostri sogni.

Focus sugli scaffali Ikea

Per molti anni, il gigante svedese Ikea è stato un parametro di riferimento nel mondo della rivendita. Si distingue dalla concorrenza per l’offerta di prodotti sempre più variegati. Infatti, i direttori non si sono rassegnati alla tradizionale vendita di oggetti decorativi. In effetti, in questo negozio è possibile trovare quasi tutto ciò di cui si ha bisogno.

Un settore in particolare è stato molto apprezzato dai clienti. Si tratta di mobili ed elettrodomestici di ogni tipo. Ciò significa che i beni che si pensava fossero disponibili solo per le famiglie ricche sono ora disponibili anche per loro. È in parte grazie a Ikea che alcune famiglie hanno potuto arredare meglio le loro case. Anche se questo è ancora da dimostrare, il fatto è che l’azienda svedese adotta una politica interna che le ha fatto guadagnare un’ampia fetta di mercato.

Di recente, le scaffalature Kallax sono di gran moda nei negozi Ikea. Va detto che il loro design e la loro ergonomia hanno niente da invidiare agli altri grandi marchi. A ciò si aggiunge il prezzo, che è ancora accessibile. Questo modello è disponibile in diversi modelli e dimensioni, in modo che tutti possano trovare qualcosa di adatto alle proprie esigenze. Naturalmente, lo scaffale ideale varia a seconda del numero di persone presenti in casa.

Il modello Kallax, in vendita presso Ikea, ha anche la particolarità di essere personalizzabile. Potete quindi aggiungere alcuni accessori in base ai vostri gusti e alle vostre preferenze. Un’idea insolita, dato che uno scaffale dovrebbe essere solo pratico. In questo modo, avrete un mobile che riflette appieno la vostra personalità.

Dettagli inediti su questo articolo

Una delle particolarità dello scaffale in vendita da Ikea è il suo metodo di installazione. In altre parole, si può appoggiare sul pavimento, su un altro mobile o appendere. Inoltre, può essere disposta in orizzontale o in verticale. E non è necessario essere un professionista del fai-da-te per installarlo. È sufficiente rispettare le istruzioni e usare l’immaginazione.

D’altra parte, lo scaffale Kallax di Ikea non si limita a decorare il soggiorno. Sono disponibili diverse opzioni su il luogo perfetto dove lo metterete. Posizionatelo in cucina per riporre la maggior parte degli utensili o per conservare gli alimenti. In camera da letto, può essere utilizzato come comodino e vi si possono appoggiare alcuni vestiti. Potete persino vantarvi di avere un biblioteca improvvisata in salotto utilizzando lo scaffale Kallax.

Un’altra proprietà notevole dello scaffale Ikea è che non ha il fondo. Ciò significa che è possibile utilizzarlo come una sorta di partizione, ma senza il grande lavoro che comporta l’installazione di una partizione. Tuttavia, si ottengono comunque tutti gli altri vantaggi di una partizione normale. La luminosità della stanza non ne risente e si guadagna molto spazio.

Ciò che attira i clienti verso un determinato prodotto è innanzitutto prezzo. E Ikea ne è ben consapevole. Per questo motivo il negozio cerca di lavorare direttamente con artigiani e produttori per rendere la vendita il più economica possibile. Per lo scaffale Kallax, il prezzo è diverso a seconda delle dimensioni del modello. Anche se i dettagli sui prezzi non possono essere visualizzati qui, è possibile preparare un budget che va da circa 35 a 169 euro.

Altri prodotti interessanti da Ikea

Molte persone decidono di fare acquisti da Ikea. Questo non solo perché è più economico, ma anche perché si possono trovare un po’ di tutto. Si va dagli alimenti ai prodotti high-tech, dai cosmetici agli accessori per la casa.

Quest’ultimo è particolarmente utile per attrezzare al meglio lo scaffale Kallax. È possibile scegliere tra scatole di immagazzinaggio per organizzare lo scaffale o le ante per personalizzarlo. In ogni caso, non rimarrete delusi visitando il vostro negozio Ikea di fiducia.