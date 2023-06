Il gadget di Primark per stupire i tuoi ospiti: sarai il miglior host

Anche se sappiamo che Primark non fa sconti, i suoi prezzi sono sempre molto convenienti e quindi quando uno dei loro capi o uno dei loro prodotti per la casa (o mobili) diventa virale, è facile che si esauriscano in pochi giorni ed è quello che sembra sia appena successo con uno strumento con cui potrai essere il miglior ospite di tutti e rendere pazzi i tuoi ospiti.

Lo strumento di Primark per i tuoi ospiti

Se ti piace poter accontentare i tuoi ospiti con le migliori bevande, è possibile che tu abbia già un angolo dedicato in casa per poter preparare e servire i migliori “cocktail”. Infatti, è possibile che tu abbia già acquistato il lussuoso carrello delle bevande dorato di Primark di cui abbiamo parlato di recente e per il quale avrete bisogno anche dello strumento che stiamo presentando ora e che ti renderà il miglior ospite.

Lo strumento in questione è il “kit” di utensili da cucina dorati con supporto. Utensili che non sono per mangiare o per prendere un aperitivo, ma servono affinché un bravo ospite possa preparare qualsiasi cocktail come se fosse un professionista.

In questo modo, gli utensili sono disposti su uno supporto di colore nero con vari fori e includono l’essenziale per poter mescolare, “pestare”, mescolare e prendere gli ingredienti e gli elementi diversi per creare il miglior cocktail. Ciò che spicca senza dubbio, è il cucchiaio dorato con un manico lungo, in modo da poter mescolare e muovere la bevanda prima di servirla.

Inoltre, questo kit di Primark per le bevande comprende delle piccole pinze anch’esse in dorato che ti serviranno per prendere i cubetti di ghiaccio o gli ingredienti diversi che utilizzerai per fare i tuoi “cocktail” e anche un piccolo bicchiere chiamato “jigger” che serve per misurare la giusta quantità di bevanda necessaria per ogni cocktail e infine, uno “muddler” o mortaio da bar che serve per “pestare” la frutta e altri ingredienti (come erbe e spezie) necessari e che è ideale per preparare mojito e caipiriña.

Vedi già che si tratta di uno strumento molto completo con cui i tuoi ospiti rimarranno pazzi e ti chiederanno ogni tipo di bevanda e che puoi trovare ora da Primark ad un prezzo davvero basso di 12 euro.