“Il futuro è la robotica e la chirurgia non sarà da meno”

Alberto Breda (Verona, 1973) è a capo dell’Unità di Oncologia di Urologia e dell’Équipe Chirurgica di Trapianti Renali del Fondazione Puigvert. Inoltre, è presidente di Erus, la sezione di chirurgia robotica della Società Europea di Urologia.

Da questo mercoledì e fino al 28 ottobre Erus festeggia “Barcellona Robotica”, il suo 19° congresso attraverso il quale passeranno più di 800 chirurghi. Sei ospedali catalani trasmetteranno in diretta fino a 38 interventi di chirurgia robotica. Barcellona è la città della Spagna con il maggior numero di macchine dedicate alla chirurgia robotica.

Cos’è la chirurgia robotica?

È un intervento chirurgico minimamente invasivo, come un’artroscopia [un tipo de endoscopia que consiste en la visualización de una articulación] su un ginocchio. Il chirurgo siede a una consolle e, tramite un ‘joystick’, dirige braccia robotiche che si muovono con movimenti a 360 gradi. [El cirujano] Si pone accanto al paziente e muove gli strumenti con le mani. Infatti, più specificamente questo tipo di chirurgia è chiamata chirurgia laparoscopica robotica.

La precisione è maggiore?

Ha chiaramente una precisione che le mani umane non hanno. La chirurgia robotica elimina totalmente il tremore, c’è una visione in HD e 3D. Vediamo tutte e tre le dimensioni con tecnologia 5G e in alta definizione. Questo non esisteva in laparoscopia [otra cirugía mínimamente invasiva para observar el interior del abdomen y la pelvis] e poco esiste ancora, anche se la laparoscopia sta diventando grande per raggiungere la robotica. Ma la robotica è ancora la massima espressione dell’invasione minima.

Il robot sostituisce il dottore?

No. E non è esattamente un robot, sono bracci robotici. Hai bisogno di una console joystick con un chirurgo per muovere quelle mani. Ma siamo lontani dall’avere un robot che riproduca automaticamente un intervento chirurgico come fanno i medici: dietro la tecnologia serve un pilota, un chirurgo. Forse, in un futuro non troppo lontano, avremo dei robot in grado di operare da soli e il chirurgo ordinerà l’intervento, ma poi il robot farà l’intervento per il medico e lo farà con molta più precisione. Al momento, il chirurgo è il protagonista della sala operatoria. Fino a quando non lo so. Ma siamo di fronte a una grande transizione.

Ma il dottore sarà ancora necessario.

Sì, perché per programmare ci vuole un medico, non un ingegnere. Ma è probabile che, in futuro, il chirurgo avrà meno coinvolgimento quando si tratta di mettere le mani.

Perché l’urologia è il campo in cui la chirurgia robotica è più popolare?

Perché è stata la prima specialità ad abbracciare la chirurgia robotica nei primi anni 2000. Fu negli Stati Uniti e in Francia che la chirurgia robotica per la prostatectomia radicale iniziò ad essere autorizzata. Allora nessuno credeva alla robotica perché era qualcosa di futuristico, i chirurghi generali non ci scommettevano. D’altra parte, gli urologi, che in chirurgia sono sempre stati molto bravi, hanno cominciato a scommettere sulla chirurgia mininvasiva, la chirurgia laparoscopica. E la normale evoluzione della laparoscopia è la robotica, perché si passa da una chirurgia mininvasiva a una minimamente invasiva ma robotica, il che significa che la precisione aumenta. Anche la Fundació Puigvert lo ha sostenuto: nel 2005 è arrivato il robot Da Vinci e siamo stati il ​​primo ospedale in Spagna a incorporare la chirurgia robotica in un reparto. Ora delle quattro sale operatorie che abbiamo, due, al 50%, sono robotiche. La chirurgia robotica è molto costosa e il sistema sanitario nazionale non la finanzia, quindi un ospedale deve investire molti soldi.

Può essere esteso ad altri campi?

È stato ampliato. La ginecologia, la chirurgia generale, la cardiochirurgia, persino l’otorinolaringoiatra, stanno iniziando a utilizzare la chirurgia robotica. Ci sono centri ginecologici che lo usano regolarmente. Anche la chirurgia generale ha iniziato ad utilizzarlo. Fino al 2019 la chirurgia robotica era monopolio della casa Intuitive, che è la madre della chirurgia robotica. Ma nel 2019 sono scaduti i 2.500 brevetti del robot Da Vinci e ora non si contano nemmeno le aziende che producono robot. Attualmente ci sono 10 robot sul mercato che sono già stati costruiti e stanno funzionando. La porta si apre non solo alla chirurgia urologica, ma anche a nuovi robot.

È il futuro.

È il presente reale. Non c’è dubbio che i robot entreranno nella realtà di ognuno di noi. Le auto, per esempio, vanno da sole. Ora tutto funziona grazie a chip e nuove tecnologie; il futuro è la robotica, quindi la chirurgia non può essere da meno.

Quali pazienti possono trarne beneficio?

Coloro che hanno il cancro alla prostata -che si sottopongono a una prostatectomia radicale-, il cancro del rene -hanno bisogno di una nefrectomia parziale- o il cancro della vescica -hanno bisogno di una cistectomia radicale-. Questi pazienti sono quelli che oggi traggono maggior beneficio dalla chirurgia robotica in urologia.

Il congresso ERUS avrà 38 interventi dal vivo.

In Spagna ci sono solo circa 40 o 45 piattaforme robotiche -in Italia sono circa 150-. Madrid, ad esempio, non ha ancora robot in Social Security. La Spagna ha iniziato da un paio d’anni a robotizzare i suoi ospedali, ma siamo ancora scarsamente rappresentati in Europa. Naturalmente, stiamo gradualmente entrando nel mercato della robotica, gli ospedali stanno iniziando ad acquisire sistemi robotici e ci sono 16 macchine a Barcellona. In altre parole, in Spagna un quarto di questa tecnologia si trova a Barcellona. Ecco perché chiamiamo questo congresso ‘Barcelona Robotika’, per trasformare Barcellona nell’epicentro della chirurgia robotica spagnola. I sei ospedali urologici con il maggiore impatto sulla salute pubblica -Vall d’Hebron, Bellvitge, Clínic, el Mar, Can Ruti e Fundació Puigvert- trasmetteranno insieme interventi chirurgici dal vivo dai loro ospedali alla Fira de Montjuïc.