Il fumo è diminuito del 13% durante la pandemia di covid

l’abitudine di il fumo è stato ridotto del 13% nel mondo all’inizio della pandemia, una tendenza che l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) considera essere devi approfittarne rafforzare le misure volte ad abbandonare i consumi particolarmente dannosi per la salute.

“La pandemia covid ha avuto un profondo impatto sulla salute mentale e fisica degli individui e questo può portare a sostanziali cambiamenti comportamentali che, se non affrontati in anticipo, avranno conseguenze sulla salute a lungo termine”, ha affermato l’autore principale dello studio Peter Sarich.

Lo studio non ha individuato elementi sufficienti per valutare i comportamenti dei fumatori per sottogruppi di popolazione (ad esempio in base al livello socioeconomico) che potrebbero fornire indizi sulla strategie di prevenzione più adeguate. Pertanto, l’agenzia delle Nazioni Unite insiste sul fatto che questo dovrebbe essere un punto di interesse per le indagini in corso e future.