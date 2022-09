Il fornitore locale di pane catalano che ‘ficca la testa’ nella panetteria Mercadona

Mercadona ha annunciato che intende fermarsi gradualmente fare il pane nelle diverse linee dei suoi magazzini. Il motivo è che mira a rafforzare il collaborazione con specialisti locali in questa categoria, come già fa nel resto dell’assortimento.

Per fare questo, la catena di supermercati valenciani ha trascorso mesi incorporando progressivamente aziende locali come Valeroche rende il pane di campagna in Catalogna dal 2021.

Ma quale azienda è quella che fornisce a Mercadona il pane di pagès? Valero Forn tradizionale è stata fondata nel 1957, con l’apertura di una piccola panetteria a Sabadell, come spiegato nel suo sito web. Nel corso degli anni, l’attività si è estesa ad altri comuni della provincia di Barcellona.

Ora, l’azienda di famiglia, con oltre cinque decenni di storia nella produzione di pane e pasticcini, fornisce a Mercadona pane pagès dall’anno scorso.