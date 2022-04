Il Fmi avverte: “Il commercio mondiale ha bisogno di più diversità, non di meno”

Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha pubblicato martedì un rapporto in cui ha sottolineato le esigenze del commercio globale maggiore diversità nella catena di approvvigionamentocome è stato mostrato l’invasione dell’Ucraina o le dure reclusioni del Covid-19.

“I paesi con partner commerciali che hanno imposto blocchi più severi hanno visto le importazioni diminuire più drasticamente. Sebbene i flussi commerciali si siano adeguati, un’ulteriore diversificazione delle catene del valore globali potrebbe contribuire a ridurre l’impatto di shock futuri”, spiegano Davide Malacrino, Adil Mohommad e Andrea Presbitero, autori di questa pubblicazione.

“Le chiusure dei partner commerciali hanno rappresentato, in media, fino al 60% di diminuzione delle importazioni nella prima metà del 2020. Questi impatti sono stati maggiori nei settori che dipendono fortemente dalle catene del valore globali e sono più in basso nel processo di produzione (come l’elettronica)”, aggiungono.

Secondo il FMI, il commercio si è dimostrato più resiliente negli ultimi tempi rispetto ad altre crisi poiché “gli shock della domanda e dell’offerta scatenati dalla pandemia avrebbero dovuto causare un drastico crollo del commercio”. “Sebbene il commercio di merci sia fortemente diminuito nel secondo trimestre del 2020, nel corso dell’anno è tornato ai livelli pre-pandemia. Il calo dei servizi nel 2020 (come il turismo) è stato peggiore e si è ripreso più lentamente, date le persistenti restrizioni per contenere l’infezione in alcuni paesi”, sottolineano.

Il Fondo spiega che gli effetti causati dalla pandemia sono stati di breve durata, qualcosa che “suggerisce che le catene di approvvigionamento globali erano resilienti”. Un fatto che riflette i paesi asiatici, dal momento che quando sono riusciti a controllare la pandemia a metà del 2020 hanno visto come i prodotti legati alle catene del valore globali hanno registrato un notevole aumento della loro quota di mercato rispetto a Europa e Nord America.

Tutto sommato, questi esperti indicano che, sebbene “le catene del valore globali si siano adeguate, alcuni settori, come l’industria automobilistica, hanno dovuto affrontare gravi interruzioni dell’approvvigionamento, il che indica la necessità di migliorare la resilienza”, per cui contemplano due opzioni per aumentare resistenza: diversificare gli input tra i paesi e aumentarne la sostituibilità.

“La nostra analisi lo dimostra la diversificazione riduce significativamente le perdite economiche complessive in risposta alle interruzioni dell’offerta”, rilevano dal FMI, sottolineando che una maggiore diversificazione riduce anche la volatilità quando diversi paesi sono colpiti da crisi di approvvigionamento. “Stimiamo che la volatilità della crescita economica nel Paese medio si riduca di circa il 5% in questo scenario. Tuttavia, la diversificazione offre poca protezione quando uno shock grave colpisce tutte le economie contemporaneamentecome nei primi quattro mesi di pandemia”, aggiungono.

Per quanto riguarda la sostituibilità, questi esperti sottolineano che essa può essere raggiunta in due modi che spiegano attraverso due casi pratici: quello di Tesla e quello di Generale motori. Da un lato, c’è la possibilità di ottenere una maggiore flessibilità nella produzioneCome quando Tesla ha riscritto il software del suo veicolo elettrico in modo che le sue auto potessero utilizzare semiconduttori alternativi in ​​risposta alla carenza di circuiti integrati. Dall’altro, lo è la standardizzazione delle forniture a livello internazionale, esemplificato nella riduzione fino al 95% dei chip unici che General Motors sta effettuando fino a raggiungere “solo tre famiglie di microcontrollori”. “Questa standardizzazione sostituirebbe un gran numero di chip, eliminando i costi di sostituzione tra di loro”, sottolineano.

Inoltre, secondo il FMI, considerando lo scenario di una contrazione dell’offerta di lavoro del 25% in un grande fornitore globale di input intermedi, Le perdite di PIL in tutti i paesi diversi dal paese di origine di quel fornitore sono ridotte dell’80%.

Infine, il Fondo chiede un accesso equo ai vaccini e alle cure, il miglioramento delle infrastrutture per mitigare le interruzioni dell’approvvigionamento o la riduzione dei costi aziendali. “C’è spazio per ridurre le barriere non tariffarie, che rappresenterebbero un notevole impulso economico nel medio termine, soprattutto nei mercati emergenti e nei paesi in via di sviluppo a basso reddito. Inoltre, ridurre l’incertezza della politica commerciale e fornire un regime di politica commerciale aperto e stabile basato su regole può favorire un’ulteriore diversificazione.