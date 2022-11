Il ferro da stiro verticale professionale di Lidl a meno di 60€ è un grande successo!

Lidl ha fatto centro, per aiutarvi a essere in forma per il lavoro o per le feste svela il suo ferro da stiro verticale!

Le faccende di stiratura non sono mai divertenti. Spesso è noioso. Bisogna tirare fuori l’asse da stiro, mettere l’acqua nel ferro, collegarlo e aspettare che si riscaldi. Per semplificarvi la vita, Lidl presenta il suo ferro da stiro verticale professionale a meno di 60€!

Stirare, un compito obbligatorio per un outfit perfetto!

Se c’è un lavoro difficile da fare, è quello di stirare.. Eppure un capo ben stirato, soprattutto una camicia, può cambiare radicalmente il look di una persona. Che si tratti di lavoro, di un evento speciale o di una serata particolare, l’apparenza gioca un ruolo importante al giorno d’oggi. Una camicia o una camicetta ben stirata aggiunge un’aria di eleganza e raffinatezza. Per esempio, parlando di eleganza, non abbiamo mai James Bond con una camicia stropicciata.

Quindi, sia che vi piaccia stirare sia che lo odiate, Lidl offre diversi prodotti. E come sempre, il marchio tedesco li offre a prezzi molto bassi. Non avrete più scuse e i vostri outfit saranno impeccabili, senza pieghe.

Per facilitare la stiratura, Lidl offre marchi come Silver Crest, Philips e Grundig e solo prodotti molto completi. In ogni caso, il marchio tedesco ha deciso di rendere più facile la stiratura di una pila di vestiti.

Il ferro da stiro verticale Lidl!

Come vi abbiamo detto sopra, Lidl farà di tutto per facilitarvi la stiratura. Il marchio tedesco offre ora un ferro da stiro verticale con impugnatura in PP e EVA. L’alloggiamento è in PP, le ruote sono in ABS e la piastra è in acciaio inox. Questo ferro da stiro verticale Lidl ha una potenza di 1630 W. È possibile regolare l’altezza. Dispone inoltre di un sistema girevole a 360°. Potrete inoltre usufruire di un serbatoio dell’acqua da 2,5 l e di una produzione di vapore di 30 g/min.

Se acquistate questo ferro da stiro verticale Lidl, riceverete anche una barra stabilizzatrice e appendini con clip. È inoltre dotato di una protezione resistente al calore, di una spirale e di un’asta telescopica. La sua potenza permette di essere caldo in soli 60 secondi.

Questo ferro da stiro verticale di Lidl è piuttosto piccolo e può essere riposto in qualsiasi armadio.. Si può usare anche se non si ha molto spazio a disposizione. Misura 46 x 27 x 164,5 cm e pesa solo 4 kg. Come tutti i ferri verticali, è dotato di un pulsante di accensione e spegnimento e di 2 staffe di fissaggio. E anche Lidl ha deciso di fare un grande sforzo sul prezzo.

Solo da pochi giorni, Il ferro da stiro verticale di Lidl costa ora 56,99 euro invece di 64,99 euro. E come tutti i prodotti del marchio tedesco, beneficerete anche di una garanzia di 3 anni.

Potete acquistare questo ferro da stiro verticale professionale a meno di 60 euro nel negozio Lidl più vicino. Diventerete dei professionisti della stiratura e non avrete più scuse per non essere perfetti. Tutti i vostri abiti saranno ora ben stirati con facilità.