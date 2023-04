Il fenomeno dei posate Ikea a forma di drago: ecco perché tutti ne parlano

Ikea è da decenni il negozio numero uno per arredamento e decorazione per la casa, con prodotti che lanciano come novità e che rapidamente diventano virali e quelli che sono diventati indispensabili nel corso degli anni. Questo è esattamente ciò che succede con uno dei loro migliori set di posate del quale non si smette mai di parlare. Scopriamo ora perché tutti parlano delle posate Dragon di Ikea, poiché il motivo ti sorprenderà.

Le famose posate Dragon di Ikea

Dai suoi inizi, Ikea si è sempre distinta per la progettazione di prodotti capaci di combinare funzionalità, durata ed estetica per creare prodotti unici, e le posate Dragon non sono un’eccezione. Questo set di posate classico ha adornato tavoli per diversi anni e ancora oggi occupa un posto d’onore in molte case.

Il design atemporale delle posate Dragon di Ikea

La ragione per cui si continua a parlare di questo set di posate è proprio per gli anni che è sul mercato e rimane uno dei migliori in termini di qualità. Sono già passati 30 anni da quando è stato lanciato e i clienti non si stancano di comprarlo.

Ma non solo questo, un altro dato curioso di questo set di posate è che è anche il preferito di Ikea e viene utilizzato nei suoi ristoranti.

Un set di posate che possiamo acquistare in un formato di 24 pezzi a un prezzo molto conveniente, dato che non supera i 20 euro e che presenta un materiale, l’acciaio inossidabile, che garantisce durata e resistenza.

Il design classico delle posate Dragon di Ikea

Inoltre, il loro design classico si adatta a qualsiasi stile di decorazione e a qualsiasi servizio di piatti, quindi sarà un grande alleato per i commensali in tutte le occasioni.

Il designer Carl-Gustaf Jahnsson ha creato questo set di posate con l’obiettivo di progettare qualcosa di atemporale, che non fosse influenzato dai cambiamenti di moda o tendenze che emergono ogni anno. In questo modo, e come già abbiamo menzionato, il set di posate si combina perfettamente con la maggior parte delle stoviglie, sia nell’uso quotidiano che nelle grandi occasioni, ed è perfetto per mangiare una semplice insalata o gustarsi un delizioso dessert.

Come possiamo vedere, le posate Dragon offrono il giusto set di posate per ogni momento e circostanza, con un prezzo che non troverai in altri set di posate, poiché ti costerà solo 19,99 euro.

