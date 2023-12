Il fascino discreto del ‘Quiet Luxury’, Cristina Cordula ci svela i suoi segreti per adottare questa tendenza a prezzo mini

© Rovato.org – Moda: il fascino sottile del «Quiet Luxury», Cristina Cordula svela i suoi segreti per adottare questa tendenza a costi minimi

Dall’estate scorsa, figure iconiche come Sofia Richie, Amal Clooney e Kylie Jenner hanno abbracciato con entusiasmo la filosofia del «Quiet Luxury». Cristina Cordula, esperta di immagine e icona di stile, ci guida attraverso questa tendenza minimalista che sta guadagnando sempre più consensi.

Il «Quiet Luxury»

Il «Quiet Luxury» suscita curiosità. Cristina Cordula, in un recente video Instagram, ci illumina su questo approccio al lusso senza fronzoli. Per lei, meno è appariscente, più è lussuoso. La qualità ha la precedenza sulla quantità, e il minimalismo diventa la scelta principale. Questo approccio trascende le apparenze per mettere in risalto la sobrietà e la raffinatezza.

In un affascinante post del 13 novembre scorso, la consulente di immagine condivide con noi due capi indispensabili dell’autunno 2023, secondo i suoi criteri ben definiti. Mette in evidenza il trench beige, simbolo senza tempo di eleganza, e gli stivali neri fino al ginocchio, svelando così le sue scelte per un look ultra-trendy.

Il trench beige: l’eleganza senza tempo

Il primo must-have di Cristina è il trench, accuratamente scelto in un tono beige senza tempo. Non si limita a indossarlo, lo cinge, mettendo in risalto il taglio avvitato di questo capo chiave. Un modello di By Malene Birger, dimostrando così che lo stile non è necessariamente sinonimo di spese eccessive. Il trench beige incarna l’eleganza senza tempo e si impone come un investimento sicuro per ogni guardaroba autunnale.

Cristina Cordula non si limita a consigliare una semplice tendenza. Offre una lezione di stile. Il trench beige non è solo un capo di abbigliamento, è una dichiarazione. Il suo tono sobrio, associato a un taglio avvitato, crea una silhouette lusinghiera e versatile. Optando per la qualità invece che per la quantità, si abbraccia il concetto del «quiet luxury».

Stivali neri: un passo verso l’eleganza

Il secondo caposaldo del guardaroba autunnale secondo Cordula: gli stivali neri al ginocchio, decorati con motivi floreali bianchi. Una scelta di Valentino che combina comfort e sofisticazione. Questi stivali, sobri e accattivanti grazie ai loro discreti motivi floreali, incarnano l’equilibrio perfetto tra semplicità ed eleganza.

Gli stivali neri al ginocchio, oltre ad essere alla moda, offrono una versatilità ineguagliabile. Si abbinano armoniosamente con il trench beige, creando una silhouette slanciata, decisamente trendy e pronta ad affrontare l’autunno con stile.

Accessori sottili: il tocco finale

Nonostante prediliga la semplicità, Cordula non dimentica gli accessori. Un foulard, una grande borsa, gli occhiali da sole e i suoi iconici orecchini a cerchio completano il suo look con discrezione. Questi accessori, seppur discreti, svolgono un ruolo cruciale nel completamento dell’insieme.

Gli accessori non sono un’aggiunta superflua, ma elementi essenziali che completano il look. Il foulard aggiunge un tocco di colore, la grande borsa unisce stile e funzionalità, gli occhiali da sole aggiungono un tocco di mistero, e gli orecchini a cerchio iconici incarnano la raffinatezza. Scegliere i giusti accessori è un passaggio cruciale per incorporare il «quiet luxury» nel proprio stile quotidiano.