Il fantastico prodotto di Zara Home a meno di 20 € che vi piacerà !

I saldi sono il momento ideale per fare shopping senza un’esigenza fissa e vedere quali occasioni si possono trovare, e se avete un budget limitato probabilmente tornerete a casa con alcuni oggetti che vi torneranno utili e che erano in saldo. Oggi vi mostriamo un articolo di Zara Home che vorrete avere a casa vostra Zara Home è oggi uno dei negozi di arredamento spagnoli più prestigiosi, con ottime cifre di vendita e una clientela fedele che cresce di giorno in giorno. Ha un una vasta gamma di articoli per la casa e articoli di decorazione che non sono solo funzionali ma hanno anche un tocco decorativo molto interessante, per cui la versatilità è massima e potrete sfruttare al meglio qualsiasi cosa acquistiate nei loro negozi.

La lampada Zara Home

Questo è il Lampada nera con morsettoUna lampada molto versatile che si adatta facilmente a qualsiasi ambiente e ha un comodo morsetto che la rende facile da fissare a quasi tutte le superfici. Al prezzo originario di 35,99 euro, è attualmente in ribasso a 19,99 euro, un’occasione da non perdere. Questo fantastico lampada flexo di Zara Home è di colore nero e ha un cavo esterno che il negozio consiglia di sostituire immediatamente se danneggiato, e che deve essere fatto da una persona qualificata per evitare qualsiasi rischio. Necessita di una lampadina con attacco E27, che non è inclusa nel kit di vendita e deve essere acquistata separatamente. È una lampada ideale per scrivanie, comodini o angoli di lettura, che misura 48 cm di altezza, 25 cm di larghezza e 10 cm di profondità, con un peso di 585 g. Per quanto riguarda i materiali utilizzati per la sua fabbricazione, la base è in ferro al 100%, il paralume è anch’esso in ferro al 100% e il cavo è composto al 60% da cloruro di polivinile, al 20% da cotone e al 20% da rame. è uno degli aspetti più importanti da tenere in considerazione nella vostra casa. Qualunque sia la stanza, questa lampada di Zara Home è senza dubbio un elemento che può essere utile per diversi spazi e che vi permetterà di ottenere un’opzione di illuminazione vicina e specifica, spesso molto necessaria.

