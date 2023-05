Il falso mito su Zara che abbiamo tutti creduto ed è una totale bugia

Scopri il vero significato delle etichette di Zara: il bulo smentito dai dipendenti del colosso spagnolo della moda

I segni sulle etichette non indicano la qualità del tessuto o la vestibilità, ma la sezione di appartenenza della collezione

Recentemente è circolata la voce sui social riguardo ai simboli presenti sulle etichette dei capi di abbigliamento di Zara, colosso della moda spagnolo conosciuto in tutto il mondo. Alcuni utenti hanno interpretato erroneamente la presenza di una figura geometrica come indicazione sulla qualità del tessuto o sulla vestibilità della maglietta, del pantalone o del vestito. Tuttavia, i dipendenti del marchio hanno smentito categoricamente queste voci.

Secondo quanto riferito dai lavoratori di Zara, i simboli presenti sulle etichette indicano in realtà la sezione di appartenenza della collezione, come ad esempio Trafaluc per i capi informali, TRF per quelli più casual, o la sezione Basic.

Attenzione: interpretare le etichette non è così semplice, meglio chiedere aiuto al personale del negozio

Non è quindi possibile determinare la qualità o la vestibilità delle magliette, dei pantaloni o dei vestiti di Zara guardando solo il simbolo presente sull’etichetta. Per evitare equivoci, è consigliabile chiedere aiuto al personale del negozio. In questo modo, si può evitare di fare acquisti sbagliati o di rovinare il capo al primo lavaggio.

Inoltre, è sempre meglio non credere a tutto ciò che si legge sui social, poiché spesso si tratta di false informazioni o di opinioni non supportate da fonti attendibili.

Quindi, se sei un amante della moda e vuoi fare acquisti consapevoli senza farti ingannare da false credenze, ricorda di prestare sempre attenzione alle etichette e di chiedere aiuto al personale del negozio per chiarire ogni dubbio.

