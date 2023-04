Il drink di Lidl per prepararti all’estate: rafforza i tuoi muscoli e mettiti in forma

Le bevande sono una parte fondamentale dell’alimentazione di ogni persona, indipendentemente dall’età, poiché forniscono idratazione, placano la sete e, a seconda della scelta che si fa in ogni momento, apportano diversi benefici. Oggi vogliamo presentarvi una bevanda di Lidl che farà furore quest’estate e che ti aiuterà a rafforzare i muscoli e a perdere peso… non potrai resistere non appena la proverai!.

Lidl offre nella sua sezione alimentare un’ampia varietà di bevande di tutti i tipi, molte delle quali sono pensate per perdere peso e mantenere abitudini salutari, sicuramente molto benefiche per l’organismo per diversi motivi.

La bevanda di proteine di soia di Lidl che devi assolutamente provare

Stiamo parlando della Bebida di Soia High Protein Vemondo, una fantastica bevanda a base di soia con un eccellente apporto proteico che si adatta perfettamente alla tua dieta se il tuo obiettivo è perdere peso o aumentare la massa muscolare. Si tratta di una novità che sta riscuotendo un enorme successo tra i clienti del supermercato tedesco per i suoi numerosi benefici. È una bevanda priva di colesterolo e con proprietà molto benefiche per il cuore e il sistema circolatorio, oltre ad aiutare a prevenire l’osteoporosi e ad avere un alto contenuto di calcio che rafforza le ossa.

Ideal for vegetarians, vegans and athletes

Questa fantastica bevanda di proteine di soia di Lidl è ideale anche per vegetariani e vegani, in quanto è prodotta esclusivamente a base di legumi e non contiene alcun ingrediente di origine animale. È inoltre un’ottima opzione per gli sportivi e per chiunque voglia seguire una dieta sana ed equilibrata. È una grande fonte di vitamine e calcio.

Per quanto riguarda i suoi valori nutrizionali, è una bevanda molto povera di grassi saturi che per ogni 100 ml apporterà 5 g di proteine, 0,3% di grassi saturi, 2,4% g di zuccheri e 0,21% g di sale. Questi dati sono molto positivi per l’organismo, quindi potrai assumerla quotidianamente per trarre vantaggio da tutti i benefici che può offrirti.

Le differenze tra le bevande di soia e il latte di mucca

È importante sottolineare che le bevande di soia presentano grandi differenze rispetto al latte di mucca, soprattutto per quanto riguarda i nutrienti che apportano, visto che sono differenti in ciascun caso. Ricordati che i latticini sono molto importanti nell’alimentazione e non devono essere eliminati completamente, soprattutto quando si parla di bambini, per i quali l’apporto del latte di mucca è fondamentale.

5/5 - (3 votes)