Il dramma colpisce i Golden State Warriors, inoltre è tempo che Russell Wilson si faccia avanti per i Broncos

ERLING HAALAND E CITTÀ DI MANCHESTER

Sembra l’unica cosa che può fermarsi Erling Haaland dal punteggio è, beh, il suo dominio gli ha fatto guadagnare un po’ di riposo. Questo è stato il caso almeno mercoledì, quando la superstar norvegese ha segnato due gol prima di essere sostituita all’intervallo come Manchester City instradato FC Copenaghen5-0.

Haaland ora ha 19 gol in 11 partite per il City di cui cinque in tre presenze in Champions League.

di cui cinque in tre presenze in Champions League. Se fosse stato lasciato in campo per il secondo tempo, avrebbe potuto segnare la sua seconda tripletta consecutiva; lui ha segnato il suo terzo nel fine settimana in Premier League contro l’azione Manchester United .

in Premier League contro l’azione . Il primo gol di Haaland mercoledì è arrivato al settimo minuto, quando ha tirato fuori un difensore e ha segnato per la prima volta un tiro di destro su un cross deviato. Il secondo, al 32′, è arrivato dopo Kamil Grabara ha fatto un’ottima parata, ma il rimbalzo ha portato a un facile tap-in per Haaland.

Tutto quello che fa è segnare, segnare e segnare. Finora il Manchester City ha preso ben nove punti in tre partite di Champions League.

LeBron James ha ammesso che lui vuole possedere il tanto vociferato Franchise di espansione di NBA Las Vegas

ha ammesso che lui il tanto vociferato Comandanti correndo indietro Brian Robinson Jr. era torna in pratica appena cinque settimane dopo essere stato colpito due volte alla gamba e potrebbe debuttare questo fine settimana .

correndo indietro era appena cinque settimane dopo essere stato colpito due volte alla gamba e . A proposito di incredibili recuperi, Giganti guardalinee Nick Gates tornato in pratica più di un anno dopo un infortunio pericoloso per la carriera.

DRAYMOND GREEN E I GUERRIERI D’ORO DELLO STATO

Il Guerrieri sono considerando la disciplina interna stella in avanti Draymond Green dopo essere entrato in a alterco fisico in praticasecondo i rapporti.

Secondo quanto riferito, Green ha avuto un’accesa discussione con Jordan Poole mercoledì e, dopo che i due si sono confrontati e ne sono seguiti spinte e spinte, Il verde ha “colpito con forza” Poole . La pratica è stata interrotta nel tentativo di calmare le cose.

mercoledì e, dopo che i due si sono confrontati e ne sono seguiti spinte e spinte, . La pratica è stata interrotta nel tentativo di calmare le cose. Non è la prima volta che Green e Poole si cimentano in allenamento, ma questa volta “è stata superata una linea”, secondo il rapporto.

Non è ancora noto cosa potrebbe includere la potenziale disciplina.

Green è uno dei giocatori più focosi della NBA ed è ben noto per i suoi discorsi trash e le sue buffonate dentro e fuori dal campo, ma questo è sorprendente da sentire e senza precedenti. I Warriors iniziano la stagione regolare il 18 ottobre contro i Lakers.

Il Reali licenziato gestore Mike Matheny.

Anteprima di Thursday Night Football: Broncos o Colts possono scrollarsi di dosso le partenze lente? 🏈

La partita di stasera presenta due squadre che pensavano che un quarterback veterano fosse il pezzo mancante e stanno rapidamente scoprendo che l’aggiunta di un quarterback collaudato non si traduce automaticamente in vittorie.

Matt Ryan e l’1-2-1 Colt sono a Denver per affrontare Russel Wilson il 2-2 Bronchi. In che modo quei veterinari hanno guidato i loro nuovi reati? I Colts sono ultimi in termini di punti offensivi a partita in questa stagione (14,3) e i Broncos sono penultimo a 16,0.

Ryan guida la NFL con otto palle perse . È stato licenziato per quasi il nove percento dei suoi dropback, il che starebbe a un record in carriera, e sta lanciando la palla in media solo a 6,3 yard a valle, il secondo più corto della lega davanti a Kyler Murray .

. È stato licenziato per quasi il nove percento dei suoi dropback, il che starebbe a un record in carriera, e sta lanciando la palla in media solo a 6,3 yard a valle, il secondo più corto della lega davanti a . Wilson sta completando solo il 61 percento dei suoi passaggi , pronto per essere il peggiore della sua carriera. È anche al passo con i minimi in carriera nella valutazione dei passanti e nella percentuale di touchdown. È stato insolitamente impreciso con un tasso fuori bersaglio del 14,5%.

, pronto per essere il peggiore della sua carriera. È anche al passo con i minimi in carriera nella valutazione dei passanti e nella percentuale di touchdown. È stato insolitamente impreciso con un tasso fuori bersaglio del 14,5%. Entrambe le squadre giocheranno senza i loro migliori running back: Jonathan Taylor è fuori per un infortunio alla caviglia mentre Javonte Williams è fuori per l’anno con un grave infortunio al ginocchio. Linebacker stella dei Colts Shaquille Leonard (commozione cerebrale/naso/schiena) è anche fuori .

Un chiaro vantaggio per Denver è quello Wilson è 9-2 giovedì da quando è entrato in campionato nel 2012. Solo Tom Brady ha più vittorie di giovedì in quell’intervallo. È tempo per Wilson di farsi avanti per Denverscrive l’esperto della NFL Cody Benjamin.

Beniamino: “In questo incontro, Hackett sarà sfidato a bilanciare la salute di Wilson – il QB si è ‘ammaccato’ la spalla contro Las Vegas – con appoggiandosi alla migliore abilità di Wilson (cioè lanciare in profondità). KJ Hamler si è animata ricevendo una bomba Wilson nella settimana 4, e teoricamente l’espansione rapida può ottenere da un secondario Indy che ha le sicure più vecchie e/o sballate in Rodney McLeod e Julian Blackmon. Poi di nuovo, Russ è anche costruito per nutrirsi della corsa, il che significa veterano Melvin Gordon e nuovo arrivato Latavio Murrayho appena firmato il SantiLa squadra di allenamento, dovrebbe avere una mano pesante nel piano di gioco”.

Ecco i pensieri del guru della NFL Tyler Sullivan come scommettere sull’azione di stasera.

MLB postseason: chi è nella bolla dei roster per le squadre dei playoff? ⚾

Bene, la stagione della MLB è finita e abbiamo un giorno per riprendere fiato prima che i playoff inizino domani. Ecco la parentesi ed ecco gli abbinamenti Wild Card.

Nella Lega americana:

N. 5 marinai al n. 4 Blue Jays (visi del vincitore Astro )

(visi del vincitore ) No. 6 Raggi a No. 3 Guardiani (visi del vincitore Yankees)

E in Lega Nazionale:

N. 5 Padres al n. 4 Mets (visi del vincitore Dodgers )

(visi del vincitore ) No. 6 Phillies a No. 3 Cardinals (visi del vincitore Coraggiosi)

Mentre abbiamo una pausa di 24 ore, le persone incaricate di costruire i turni delle loro squadre non lo fanno. Scegliere chi portare nella postseason e chi no è snervante. Una stagione di 162 partite si è ridotta a una serie al meglio di tre. Quale ragazzo di fine roster potrebbe essere un eroe?

Il nostro esperto di baseball RJ Anderson ha dato un’occhiata cinque giocatori che sono proprio nella bolla del rosterCompreso…

Anderson: “Francisco Álvarez, C/DH, Mets — Álvarez ha fatto il suo debutto in big league solo lo scorso fine settimana, ma è idoneo per la postseason e i Mets potrebbero ritenerlo un’aggiunta necessaria al loro elenco di playoff. In parte ciò è dovuto al fatto che Álvarez è un giovane ricevitore di talento con un potere rivoluzionario; in parte è perché ai Mets mancano i pipistrelli destrorsi capaci. I Mets dovrebbero essere senza titolare esterno Starling Marte almeno per la Wild Card Series a causa di un dito rotto. Aggiunta di scadenza Darin Ruf è anche ferito e non è stato efficace da quando è arrivato in città”.

Come per tutto il resto dall’ultima giornata di regular season.

Conclusione Champions: finalmente vince il Chelsea, il Real Madrid resta perfetto ⚽

Mentre Haaland ha rubato di nuovo la scena, lui e il Manchester City non erano l’unica squadra che ha giocato ieri. Ci sono state altre sette partite, inclusa un’altra grande squadra inglese che ha ottenuto la sua prima vittoria in Champions League dell’anno.

Chelsea colpo AC Milan3-0, dietro gol di Wesley Fofana, Pierre Emerick-Aubameyang e Rece James. Mentre tre giocatori hanno trovato il referto, James brillava come la stella più luminosascrive il giornalista di calcio James Benge.

Benge: “Dopo settimane di dibattito sempre più interminabile sui relativi meriti di Trento Alexander-Arnold in una maglia dell’Inghilterra, qui c’era un promemoria che anche le altre opzioni non sono certo camice. In effetti, James potrebbe avere un caso da classificare insieme alla sua controparte del Liverpool all’apice della sua posizione a livello globale. Nell’ultimo anno, molto probabilmente è stato il migliore.“

Ecco i nostri takeaway di mercoledì, ed ecco tutti i risultati:

Red Bull Salisburgo 1, Dinamo Zagabria 0 (Gruppo E)

Chelsea 3, Milan 0 (Gruppo E)

Lipsia 3, Celtic 1 (Gruppo F)

Real Madrid 2, Shakhtar Donetsk 1 (Gruppo F)

Manchester City 5, FC Copenaghen 0 (Gruppo G)

Siviglia 1, Borussia Dortmund 4 (Gruppo G)

Benfica 1, Paris Saint-Germain 1 (Gruppo H)

Juventus 3, Maccabi Haifa 1 (Gruppo H)

Puoi vedere la classifica del girone attraverso tre partite qui.

