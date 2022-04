Il doppio pavimento di Solaria, in procinto di raggiungere l’obiettivo teorico di minima elevazione

Poco più di un mese fa abbiamo avvertito che la cifra rientrava doppio piano a cui il valore sembrava formarsi dopo aver superato la resistenza dei 18 euro.

Analisi tecnica DOPPIO PIANO S1 21.21 S2 18 R1 25.58 R2 31.06 Breve termine Medio termine Lungo termine

La verità è che dal momento che il valore lasciato dietro la resistenza di 18 euro, questo è completamente diverso. Ci si poteva aspettare il tipico ‘ritorno’ al nuovo supporto di 18 euro (prima della resistenza), ma la forza intrinseca del valore gli ha consentito solo di correggere fino a 18,36 euro e da lì in su. Anche se con notevoli battute d’arresto lungo il percorso. sappiamo già l’estrema volatilità di questo valore nel bene e nel male.

Detto questo, manca meno al valore per raggiungere quella che in teoria è la sua proiezione teorica di rialzo minimo nell’area di 24 euro. Si tratta quindi di un obiettivo di rialzo minimo teorico. Anche se non escludiamo che, anche dopo una pausa più lunga (fase di reazione), proverà a spingersi sui massimi storici di inizio 2021 a 31,06 euro.