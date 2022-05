Il dollaro torna in carica nei confronti dell’euro, che mette in pericolo il minimo del 2017

Il dollaro è tornato in carica contro tutti i suoi rivali a ritmo di una nuova ondata di panico sui mercati che ha punito ancora una volta duramente gli asset rischiosi, in particolare i titoli tecnologici e le criptovalute. Gli investitori si rifugiano nel ‘biglietto verde’che ha significato nuovi massimi quinquennali per la valuta nei confronti della sua controparte europea, che ha perso 1,04 dollari e Minaccia seriamente $ 1,0340, 3 gennaio 2017 basso e l’ultimo baluardo prima della parità euro/dollaro, secondo numerosi analisti.