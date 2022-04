Il dollaro si stabilizza nei confronti dell’euro e dello yen ma mantiene il suo aspetto rialzista

Il dollaro continua con la sua straordinaria forza su tutti i fronti, soprattutto nei confronti dello yen, che è passato di mano ai minimi da giugno 2015 e punta a ulteriori ribassi al punto che le autorità giapponesi hanno avvertito della debolezza della valuta. L’euro scende nuovamente di 1,09 dollari e incatena 13 giorni di ribassi, mantiene la sua tendenza al ribasso mentre gli esperti attendono qualche segnale dalla Banca centrale europea (BCE) che continuerà a normalizzare la sua politica monetaria. La valuta statunitense ha moderato il suo rialzo questo martedì e si sta stabilizzando rispetto ai suoi rivali, pur senza cedere terreno.

Lo slancio del dollaro è stato influenzato dal rendimento del Tesoro USA a 10 anni, che lunedì è salito al nuovo massimo degli ultimi tre anni al 2,78%.

In questo contesto, lo yen scende di nuovo, questa volta ai minimi di quasi 7 anni a 125.755 yen per dollaro; contro euro passa di mano a 136,40 yen. La valuta giapponese resta sotto pressione dopo l’espansione della base monetaria organizzata dalla Banca del Giappone due settimane fa, ma anche per la forza del dollaro stesso. “In questo caso, il petrolio smette di incidere sullo yen, poiché il suo prezzo è già vicino ai livelli prebellici in Ucraina. L’aumento del petrolio di solito ha un impatto totale sullo yen, poiché il Giappone è una materia prima importatrice netta”, spiega Adrián Aquaro, fondatore del Trader College.

“Esiste un chiaro rischio a breve termine che la debolezza dello yen acceleri quando il dollaro/yen finalmente rompe il massimo del ciclo precedente e dirigendosi rapidamente verso il livello di 130,00 yenche potrebbe suscitare ulteriore preoccupazione da parte dei responsabili politici giapponesi”, affermano gli esperti del MUFG.

La tendenza è stata alimentata da il rilascio oggi dell’ultimo rapporto sull’IPC statunitense per marzo, poiché ha rafforzato le aspettative che la Federal Reserve accelererà l’inasprimento della politica monetaria con un aumento di 50 punti base e l’inizio della riduzione del bilancio alla prossima riunione del FOMC del 4 maggio. La lettura del tasso di inflazione ha superato il previsioni degli analisti e ha raggiunto l’8,5% a marzomassimo dal dicembre 1981.