Il dollaro inverte i suoi ribassi, ferma il rally dell’euro e mostra muscoli contro lo yuan

Il dollaro avanza questo venerdì contro tutti i suoi rivali, grazie alla benzina che le parole del presidente della Federal Reserve statunitense (Fed), Jerome Powell, questo giovedì, hanno gettato nei rendimenti del debito statunitense, sia nel obbligazioni di 5 come in quelle di 30 anni, che hanno causato a fuga degli investitori verso la sicurezza della valuta statunitense. Di conseguenza, l’indice del dollaro ha recuperato gran parte delle perdite di metà settimana e il rally dell’euro di giovedì è stato limitato. Lo yuan è una delle valute asiatiche con le peggiori performance e lo yen rimane ai minimi da 20 anni.

L’indice del dollaro è sceso sotto 100,00, ma ha invertito i ribassi ed è salito dello 0,30%. 100.63, dove rimane questo venerdì. La reazione alla promessa di un rialzo del tasso dello 0,5% a maggio e l’anticipazione di ulteriori rialzi di 50 punti base nei mesi successivi ha sostenuto l’indice che misura la valuta statunitense contro sei valute e l’analisi tecnica suggerisce che “il supporto è ora a 99,80 e poi tra le 99.40 e le 99.55, mentre il la resistenza iniziale rimane nell’area di 101,00“, commenta Jeffrey Halley, analista di Oanda.

L’euro e la sterlina hanno messo in scena forti rialzi intraday questo giovedì, e il l’euro/dollaro ha raggiunto la vetta della resistenza a 1,0950$. I commenti aggressivi di Jerome Powell hanno frenato i rispettivi rally e causato piccole perdite intraday in entrambe le valute. L’euro ha chiuso dello 0,22% sotto 1,0830$ e la sterlina/dollaro ha chiuso dello 0,33% sotto 1,3025$. Questo venerdì, la valuta della comunità cambia di mano intorno a 1,0850 dollari e il cavo opera con pochi cambiamenti.

“Il euro/dollaro ancora a rischio di chiusura al di sotto di $ 1,0800 su base settimanale, il che significherebbe uno sviluppo tecnico molto negativo. Solo una chiusura superiore a $ 1,0950 ridurrebbe tale rischio. Allo stesso modo, la sterlina/dollaro ha fallito alla resistenza di 1,3100$ e potrebbe testare nuovamente il supporto di 1,2975$”, afferma Halley.

Lo yuan cinese, sia la Cina continentale (CNY) che l’Hong Kong (CNH), è sceso di nuovo bruscamente durante la notte, con la CNH che è stata particolarmente sotto pressione in quanto gli investitori internazionali lo hanno utilizzato come indicatore di preoccupazione per la crescita della Cina. Il dollaro continentale/yuan è salito dello 0,50% a 6,4500 yuan durante la notte e ha guadagnato un altro 0,30% a 6,4700 yuan in Asia, nonostante il punto di neutralità della Banca popolare cinese. “L’azione dei prezzi di questa settimana suggerisce che il denaro straniero che lascia i mercati azionari e obbligazionari cinesi rischia di diventare una valanga”, afferma Halley.

Il forte calo dello yuan durante la notte ha aggiunto alla pressione sulle valute asiatiche, che ora devono far fronte a venti contrari da un rallentamento in Cina, uno yuan debole e tassi di interesse in aumento negli Stati Uniti.

Il dollaro/yen è salito dello 0,39% a 128,38 yen durante la notte mentre i rendimenti statunitensi sono aumentati di nuovo. In Asia è stabile a 128,45 yen.