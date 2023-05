Il divano più ricercato in tutte le filiali Ikea: disponibile in vari colori, comodissimo e a un prezzo ridicolo.

Il divano più ricercato in tutte le filiali Ikea: disponibile in vari...

Tra tutti i mobili presenti in una casa, il divano è un elemento imprescindibile. Con il tempo, è inevitabile che si deteriori e si renda necessario acquistarne uno nuovo. Se state cercando il miglior divano attualmente disponibile sul mercato, lo troverete nel negozio numero uno nel settore dell’arredamento. Scopriamo insieme quale è il divano più ricercato di tutte le sedi di Ikea, disponibile in molti colori, comodissimo e ad un prezzo vantaggioso.

Il divano più ricercato di Ikea

Ikea è un marchio di fama mondiale che da decenni rappresenta la scelta ideale per chi desidera un arredamento di qualità e dal design innovativo. Tra i suoi prodotti, il divano più desiderato e venduto è il Grönlid, un divano a tre posti dal design moderno perfetto per qualsiasi tipo di salotto, indipendentemente dallo stile di arredamento. Si tratta di un divano realizzato con materiali di alta qualità, come la madera solida nella struttura, il tejido de tafetán facilmente lavabile e una fodera in cotone disponibile in molti colori, tra cui il bianco, il blu verdastro, il blu scuro, il grigio scuro, il verde scuro, l’antracite e il beige.

Il Grönlid è anche molto confortevole, dotato di cuscini molto morbidi e profondi che possono essere spostati o rimossi a seconda delle esigenze di chi lo utilizza. Inoltre, i moduli del divano sono combinabili in varie forme e dimensioni, per adattarsi al meglio allo spazio e alle necessità di ogni singolo cliente. Le misure del Grönlid sono: 104 cm di altezza (compresi i cuscini dello schienale), 247 cm di larghezza, 98 cm di profondità, 18 cm di larghezza del bracciolo, 211 cm di larghezza del sedile e 49 cm di altezza del sedile.

Inoltre, il divano Grönlid ha una garanzia di 10 anni ed è facile da mantenere. La tappezzeria può essere aspirata senza problemi e, grazie alla fodera removibile, è possibile lavare il divano in lavatrice senza alcun rischio.

Nessun dubbio, il Grönlid è il miglior divano attualmente presente nei negozi Ikea ad un prezzo di 699 euro per il modello con fodera bianca. I modelli con fodere di altri colori hanno un prezzo leggermente più elevato: 799 euro per il divano con fodera beige o antracite, 839 euro per il divano con fodera blu scuro e 899 euro per il divano con fodera blu verdastro, grigio scuro o verde scuro.

