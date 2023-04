Il divano più ricercato di tutte le sedi Ikea: disponibile in vari colori, estremamente confortevole e a un prezzo ridicolo.

Il divano più ricercato di Ikea

Uno dei mobili essenziali di ogni casa è senza dubbio il divano. Con l’usura del tempo, diventa necessario comprarne uno nuovo e se stai cercando il migliore del momento, lo trovi nel primo negozio di arredamento. Scopriamo qual è il divano più ricercato di tutte le sedi Ikea, disponibile in vari colori, comodissimo e a un prezzo imbattibile.

Conosciuta in tutto il mondo, Ikea offre da decenni mobili di alta qualità e dal design innovativo, come il divano che è diventato il più desiderato e venduto.

Un divano versatile e confortevole

Stiamo parlando del divano a tre posti Grönlid, dal design moderno e facilmente combinabile con qualsiasi stile di arredamento. La struttura solida in legno e la fodera in taffetà facilmente lavabile, garantiscono una lunga durata nel tempo. La fodera in cotone è disponibile in vari colori: bianco, azzurro verdastro, blu scuro, grigio scuro, verde scuro, antracite e beige.

Un divano adattabile alle tue esigenze

Questo divano è estremamente confortevole, con cinque cuscini soffici e movibili a seconda delle tue preferenze. I moduli del divano sono combinabili in varie configurazioni per adattarsi alle tue esigenze e allo spazio disponibile. Le misure del divano Grönlid sono: 104 cm di altezza (compresi i cuscini del supporto), 247 cm di larghezza, 98 cm di profondità, 18 cm di larghezza del bracciolo, 211 cm di larghezza del sedile e 49 cm di altezza del sedile.

Con una garanzia di 10 anni, questo divano è anche molto facile da mantenere. La fodera è facilmente aspirabile e può essere rimossa e lavata in lavatrice.

Non esitare a scegliere questo divano, il migliore attualmente in vendita presso Ikea, a un prezzo di 699 euro se scegli il modello con fodera bianca. I modelli con fodere di altri colori hanno prezzi leggermente più elevati: 799 euro (fodera beige o antracite), 839 euro (fodera blu scuro) e 899 euro (fodera azzurro verdastro, grigio scuro e verde scuro).

