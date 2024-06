Il divano letto Maisons du Monde per ospitare tutti i tuoi amici a un prezzo minimo

Nell'ambito della sua politica di riduzione dei prezzi, Maisons du monde abbassa il prezzo di questo divano trasformabile in stile scandinavo.

Le occasioni stanno piovendo attualmente prima dei saldi estivi da Maisons du monde. Il marchio sta già abbassando i suoi prezzi su diverse referenze, come questo divano trasformabile in velluto.

Una fonte di idee a basso prezzo per la vostra casa

Presente nel panorama francese da decenni, Maisons du monde è un marchio che non ha bisogno di presentazioni. Con i suoi negozi sparsi ovunque, il marchio si è conquistato una solida reputazione tra gli appassionati di decorazione e arredamento.

Scegliendo di fare shopping da Maisons du monde, sarete nel posto giusto per migliorare il vostro potere d'acquisto. Infatti, il marchio è il punto di riferimento per gli affari per coloro che amano prendersi cura della loro casa.

Che si tratti di una nuova abitazione, di un trasloco o di un restyling dell'arredamento, venite a trovare ispirazione nel negozio o online.

Ad esempio, potreste innamorarvi di questo nuovo servizio di piatti da 18 pezzi. Questa collezione VIBE che sta facendo un successo tra i clienti. Questa gamma di piatti dal design sobrio e discreto non manca di attrattive.

Essa sarà perfetta per accogliere i vostri ospiti a tavola, o per servire i vostri pasti quotidiani aggiungendo un tocco di eleganza al vostro quotidiano.

Ci sono anche articoli molto apprezzati per l'estate da Maisons du monde. Scoprite dei bei mobili da giardino per godervi i vostri spazi all'aperto. Come con questa panchina in legno di acacia, che si trasforma in una sdraio a richiesta.

Vestita con cuscini in tessuto che creano un sedile molto confortevole, questo mobile offre sei posizioni diverse per garantire il vostro benessere.

Nonostante la qualità delle sue referenze in vendita nei suoi negozi, Maisons du monde fatica tuttavia a sopravvivere. Di fronte alla concorrenza e alla mancanza di potere d'acquisto dei consumatori, il marchio cerca di trovare strategie per sopravvivere.

Un divano in vendita da Maisons du monde a un prezzo stracciato

Per cercare di risollevarsi, il marchio di mobili si prepara a prendere delle decisioni difficili. Così, Maisons du monde potrebbe presto chiudere tra i 40 e i 50 negozi in Francia.

Potrebbe anche trasformare circa il 30 % della rete in affiliazione o franchising entro due anni. Per incentivare gli clienti all'acquisto, il marchio sviluppa anche nuove strategie di vendita originali.

Maisons du monde ha deciso di dare una possibilità ai suoi prodotti non standardizzati per la vendita. Offre quindi in vendita prodotti nuovi che presentano un piccolo difetto di fabbricazione o modelli di esposizione con sconti dal 30 al 50 %.

Il marchio sta anche realizzando in questi giorni dei sconti anticipati sui suoi articoli prima dei saldi estivi. Questo è il caso con questo divano a tre posti trasformabile “Elvis”.

Succumbete a questo modello venduto in tre colori da Maisons du monde. Questo divano dal look vintage, sottolineato da un telaio in legno di faggio massello, contribuirà all'eleganza del vostro salotto.

Caratterizzato da una seduta profonda e un rivestimento in velluto molto soffice, il suo vantaggio è che ha la capacità di trasformarsi in letto in un minuto.

È quindi il modello perfetto da avere a casa quando un ospite dormirà da voi, poiché offrirà un letto supplementare. Apprezzato dai clienti che già lo possiedono, questo divano beneficia in questi giorni di un bello sconto.

Maisons du monde abbassa infatti il suo prezzo facendolo passare da 429 € a 399 €. È quindi il momento perfetto per acquistarlo!