Il divano Ikea che punta tutto sul classico per il tuo salotto

Godetevi la comodità a casa vostra per guardare la TV o lavorare da casa su questo comodo divano Ikea, uno dei best-seller del brand.

La vostra esperienza di shopping continua questa primavera con Ikea e le sue scelte top per la casa. Come il divano EKTORP il cui prezzo è ridotto per i membri del club del brand…

Godetevi una primavera piena di ottime offerte con Ikea

La nuova stagione e le nuove ispirazioni vanno di pari passo questa primavera da Ikea. Eliminate la monotonia dell'inverno con le nuove collezioni del marchio che stanno arrivando in negozio.

Come questa gamma che porterà colore nella vostra casa. Immaginata in collaborazione con lo studio di design Raw Color, questa capsule che arriva il 29 marzo da Ikea comprende 18 pezzi. Troverete mobili originali, accessori da cucina e anche lampade pop, tutte assolutamente alla moda. Un vero piacere per gli occhi!

Nel famoso marchio, le buone idee per arredare e decorare la propria casa non mancano. Se avete voglia di cambiare atmosfera a casa vostra, venite al marchio svedese per trovare le giuste idee a piccoli prezzi.

Perché arredarsi è anche accessibile a tutti da Ikea. Perfetto per le famiglie con un budget ristretto, gli studenti o le nuove installazioni, è la scelta perfetta per sentirsi a proprio agio a casa senza spendere una fortuna!

Sistemi di stoccaggio intelligenti e comodi

Potete trovare, ad esempio, sistemi di stoccaggio ingeniosi per fare ordine a casa vostra questa primavera. Come questo elegante mobile per la camera da letto che funge da panca e baule allo stesso tempo. Costa meno di 80 € e vi permette di ottimizzare lo spazio della vostra stanza, decorandola con gusto.

C'è anche della novità da Ikea per coloro che hanno spazi esterni. Per goderveli da subito, scoprite da Ikea i più bei mobili da esterno. Come questo fantastico set di tavolo e sedie da giardino per pranzare all'aperto nei giorni di grande sole!

Un divano top a prezzo ridotto

Il marchio ha anche i mobili più belli per i vostri interni. Come il soggiorno in cui potreste presto invitare il divano EKTORP. Questo modello a tre posti è uno dei best-seller del brand.

Questo divano dal look chic e classico è ben conosciuto dai fan del marchio scandinavo. Potrebbe già trovarsi a casa vostra… Ma se non lo conoscete, non esitate a provarlo. È un divano che offre infatti un grande comfort grazie ai suoi cuscini spessi e soffici.

Questi sono riempiti con schiuma ad alta resilienza e imbottitura in fibre di poliestere. Questa combinazione offre un comodo supporto e permette loro di riprendere la loro forma quando vi alzate.

Molto facile da curare, le coperture dei cuscini, così come quella della struttura del divano, possono essere lavate in lavatrice. Venduto in vari colori da Ikea, questo divano 218 x 88 x 88 cm, trova il suo posto in un soggiorno di medie dimensioni, e sa passare inosservato grazie al suo look sobrio.

Facile da montare, e da smontare in caso di trasloco, questo mobile è un acquisto che molti clienti di Ikea approvano. “Questo divano è una meraviglia, un nido accogliente, un invito alla procrastinazione! Le coperture sono morbide e i cuscini soffici al punto giusto”, testimonia questo cliente.

Quanto al suo prezzo, trovate questo modello con la sua copertura “Kilanda” in beige chiaro a 549 €. E a 459 € per i membri del programma di fedeltà gratuito Ikea Family.