Il dispositivo Lidl per preparare deliziosi piatti con 5 programmi di cottura e una funzione grill

Portate nella vostra cucina questo mini forno prodotto da Lidl per piccoli budget che vi stupirà con le sue prestazioni.

Scoprite da Lidl questo forno di piccole dimensioni che fa tanto bene quanto i grandi. Vi sorprenderà per i suoi risultati ottimali e il suo prezzo. Questa è l'occasione da non perdere da Lidl durante questa primavera.

Le migliori offerte del momento da trovare nel negozio

I clienti di Lidl sanno che il marchio tedesco è il campione numero 1 dei prezzi contenuti. È di gran lunga l'indirizzo preferito da coloro che amano prendersi cura del loro potere d'acquisto.

Che siate abituati a venire regolarmente o più sporadicamente, ci sono sempre offerte incredibili che vi aspettano.

In questi tempi di inflazione, il discount ha più che mai una carta da giocare con i budget ristretti. E le buone notizie per il vostro portafoglio non finiranno di farvi sorridere!

Come sperato, questa primavera 2024 non fa eccezione. Infatti, il discount propone prodotti a prezzi bassi per permettere ai suoi clienti di risparmiare. Questo è il caso del reparto mobili con questo tavolo da pranzo di alta qualità.

Con le sue gambe regolabili che si adattano a tutti i salotti, troverà sicuramente il suo posto nel vostro. Senza contare il suo prezzo, che è anche un vantaggio.

Ma questa non è l'unica opportunità da cogliere questo mese da Lidl. Perché ci sono molti altri buoni affari per il vostro denaro. Come questo materasso decorativo che vi permette di dormire ovunque. Un acquisto utile per coloro che stanno per andare in vacanza.

Potete quindi portare con voi questo prodotto che troverà la sua utilità in campeggio o in spiaggia come sdraio! E se portaste anche con voi questo mini forno SilverCrest per cucinare nel vostro camper? Con le sue dimensioni ridotte di 50 x 32 x 38 cm, questo modello Kitchen Tool si adatta a tutti gli spazi.

Folla da Lidl per questo forno con 5 programmi il più economico sul mercato

Lidl svela il suo mini forno pratico e performante

Questo forno da 30 L ha tutti i requisiti per entrare nella vostra cucina. Prima di tutto, vi piacerà il suo look cromato con un design sobrio che si integra in tutti gli ambienti. Attraverso i suoi cinque programmi, questo forno in vendita da Lidl cuoce, arrostisce o funziona come grill grazie al suo calore superiore e inferiore.

Dispone anche di una funzione girarrosto con uno spiedo, che vi permette quindi di grigliare un intero pollo. Dotato di termostato, vi permette di controllare continuamente la sua temperatura. Questa può variare da 70 a 230 °C.

Potete quindi riscaldare il pane o cuocere una gratinatura. Ha anche un timer di 120 minuti con segnale acustico per avvertirvi della fine della cottura dei vostri piatti.

Abbastanza spazioso per ospitare molti piatti, può ospitare stampi per dolci fino a circa 30 cm di diametro. Veramente equipaggiato come i grandi, questo forno Lidl da 1500 W possiede una griglia, una teglia antiaderente e uno spiedo in acciaio inossidabile.

Viene anche fornito con due pinze per evitare di bruciarsi quando si estraggono i piatti. In sintesi, è un'offerta molto completa che il discount vi propone di acquistare. E questo, per un prezzo che piacerà agli affaristi, dal momento che questo modello è disponibile a 79.99 € sul sito internet di Lidl.