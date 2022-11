Il discount sta creando un’ondata di entusiasmo con questo prodotto che renderà la vita più facile agli appassionati di cucina!

Lidl conferma il suo status di discount. Attualmente sono presenti sugli scaffali diverse varietà di attrezzature da cucina. Questi prodotti affascinano per i loro prezzi competitivi.

Ora che le vacanze sono finite, si trascorre più tempo a casa. Per le mamme, questa è l’occasione ideale per offrire alla propria tribù ogni tipo di specialità culinaria.

Per aiutarli a perfezionare i loro pasti, Lidl sta lanciando una gamma di accessori e apparecchi. Potete trovarli sul suo sito web o direttamente nei suoi negozi.

Lidl presenta la sua macchina per i panini e il suo robot!

Senza ulteriori indugi, conosciamo la macchina per panini tre in uno Lidl. Grazie alle piastre intercambiabili, è possibile preparare anche waffle o grigliate. Le sue dimensioni ridotte garantiscono mobilità e gestione dello spazio. Inoltre, le casalinghe non rimarranno indifferenti al design di questa macchina versatile.

Come la maggior parte degli elettrodomestici Lidl, anche questo si distingue per il suo aspetto futuristico. Disponibile a 24,99 euro, è una delle migliori offerte del momento. Quando si tratta di preparare gli spuntini pomeridiani, ora sapete dove trovare il vostro migliore alleato. Ma uno spuntino è meglio se accompagnato da una bevanda.

Si consiglia di completare l’acquisto con il Mr. Kitchener Plus di Lidl. È facile preparare un buon frullato o un succo di frutta. Oltre che per le bevande, questo apparecchio può essere utilizzato anche per preparare altri tipi di alimenti: tritare, mescolare, emulsionare, frullare, cuocere a vapore, ecc.

Avrete già un elenco di ricette tra cui biscotti, focacce, quiche, zuppe e risotti. Per acquistare questo apparecchio multiuso di Lidl è necessario un budget di 179 euro. Anche il programma fedeltà di Lidl, lanciato di recente, è l’opzione ideale per fare acquisti migliori.

Il rivenditore tedesco ha l’imbarazzo della scelta

I clienti Lidl avranno una sorpresa quando guarderanno i cataloghi. Ogni settimana,il marchio tedesco lancia una nuova gamma di prodotti. Dal 15 settembre, i consumatori hanno potuto scoprire diversi articoli dedicati alla cucina e all’arte della tavola.

Questi accessori sono originali ed efficienti e hanno tutti una caratteristica in comune: il prezzo competitivo. Prendiamo ad esempio il caso del frullatore riscaldato, con il quale è possibile preparare una buona zuppa in tempi record. Questo apparecchio Lidl è disponibile a soli 34,99 euro.

Per un prezzo inferiore a 40 euro, è possibile acquistare il disidratatore alimentare Lidl. Come dice il nome, questo dispositivo serve a rimuovere una certa quantità d’acqua dagli alimenti, in particolare da frutta e verdura.

Tuttavia, questo tipo di imballaggio non modifica la qualità o il valore nutrizionale dell’alimento. È quindi un prodotto essenziale per una migliore conservazione degli alimenti. Un’altra novità di Lidl è l’affettatrice elettrica. Con questa macchina è possibile affettare pane, formaggio e carne con maggiore precisione.

Lidl rimette sugli scaffali il suo cuociriso!

Tra i vantaggi di questo cuociriso c’è il prezzo competitivo.Attualmente costa 19,99 nei negozi Lidl.. Questa è un’ulteriore prova che Lidl è leader nel settore dei discount. In altre parole, il rapporto qualità-prezzo è una delle sue priorità. Va da sé che questo prodotto SilverCrest era precedentemente esaurito.

È probabile che Lidl raggiunga nuovamente lo stesso record di vendite. Anche il design di questo apparecchio è uno dei suoi punti interessanti. Con il suo look modernista, il fornello Lidl aggiungerà fascino alla vostra cucina.

Tra le altre cose, questo apparecchio si distingue per la sua potenza e capacità: con una potenza di 400 W, può contenere fino a 1 L di riso crudo. Inoltre, dispone di una funzione di mantenimento in caldo che funziona automaticamente. Due spie luminose indicano lo stato di cottura del riso. In questo modo la preparazione del pasto diventa ancora più semplice.

Naturalmente, questo accessorio Lidl SilverCrest viene utilizzato per la cottura del riso. Tuttavia, nulla vieta di utilizzarlo per preparare altri tipi di alimenti come verdure, cereali o pesce. Questo apparecchio intelligente ha una garanzia di tre anni.