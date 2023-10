Il discount fa concorrenza a Zara con questi bellissimi abiti a soli 9,99 euro!

Lidl sta facendo di tutto per aiutarvi a sopravvivere a questo periodo di sole. Attualmente, il marchio vende anche abiti estivi.

Lidl ha tutto ciò che serve per semplificarvi la vita quest’estate. Dagli utensili da cucina alle attrezzature da utilizzare durante le attività. Il rivenditore tedesco Lidl ha una vasta gamma di offerte per voi.

Venite a scoprirli a prezzi inferiori presso il vostro leader di mercato! Inoltre, avrete anche la possibilità di dare un’occhiata alla nuova linea di abbigliamento. Ecco ulteriori dettagli su queste offerte promozionali!

Lidl: troverete sicuramente quello che state cercando!

L’estate è appena iniziata nel 2022, ma Lidl è già pronto con tutti i prodotti indispensabili in questo periodo. Il marchio non ha scelto questo motto: “servire i propri clienti in ogni momento” per niente! Quando tutti erano ancora occupati a sopravvivere al freddo inverno, questo marchio aveva già preparato tutto per dare il benvenuto alla stagione in stile stagione del sole!

Inoltre, Lidl ci è riuscita, visto che nessuno dei suoi concorrenti è ancora riuscito ad eguagliarla. Attualmente è l’unica catena di vendita al dettaglio che dispone di tutte le attrezzature necessarie per l’estate. Quando diciamo tutto, non lasciamo nulla al caso! Facendo una breve visita ai suoi negozi, possiamo assicurarvi che ve ne andrete con una borsa piena di !

Per questa stagione estiva, Lidl è ben fornito di ottimi prodotti indispensabili nella vita quotidiana. Non dimenticate che potete fare un ottimo affare scegliendo questo marchio! Vendono tutti i loro prodotti a un prezzo inferiore rispetto ad altri marchi. Se siete convinti dei vantaggi di abbonarvi a questo marchioVi mostriamo cosa potete aspettarvi da questo marchio!

Come già detto in precedenza, Lidl sarà il vostro un alleato perfetto nella lotta contro il caldo. In ogni aspetto e in ogni circostanza! Nei suoi scaffali troverete tutto ciò che è essenziale in cucina. Quindi, se pensate di prendere un aperitivo a casa, vi verrà servito su un piatto d’argento. Per un picnic, troverete sicuramente qualcosa che vi piace!

Ecco le diverse offerte promozionali disponibili presso questa azienda!

Senza esagerare, possiamo dirvi che ce ne sono tantissimi che aspettano di essere presi quest’estate. Iniziamo questa serie di annunci con il barbecue a gas a 2 fuochi di Lidl! In vendita dal 6 giugno 2022, questo articolo sarà di grande aiuto per le vostre attività di cucina quest’estate. Grazie a questa meraviglia di soli 119€, sarete incoronati la regina dei barbecue!

Poi, sempre nell’ambito dell’arte culinaria, Lidl vi invita a godervi il suo straordinaria gamma di tapenade. Non preoccupatevi dei soldi perché questo prodotto vi sarà consegnato in saldo! In altre parole, è la stagione delle promozioni in questo negozio tedesco e potrete ottenere uno sconto. La cosa più importante dell’acquisto di questo articolo è che è un ottimo accompagnamento per i vostri pasti.

In questa prossima sezione, vi informiamo che il discount vi offre anche un fabbricatore di cubetti di ghiaccio. Ripensateci, perché quest’estate ne avrete molto bisogno! Con questa ondata di caldo intenso, potreste usarlo per raffreddare le vostre bevande. Con una capacità di 2,1 litri e in grado di produrre 11-12 kg di ghiaccio in 24 ore, questo piccolo gioiello di Lidl può essere acquistato a soli 100 euro!

Infine, Lidl consiglia anche diacquistare i seguenti accessori ! Stiamo parlando del tappetino refrigerante da mettere nel frigorifero, del mini condizionatore portatile, del ventilatore a colonna e del refrigeratore ad aria. Tutti questi materiali estivi speciali vi aiuteranno a ottenere una certa freschezza durante questa ondata di calore. Quindi, sarà un buon investimento per voi!

Lidl: il retailer tedesco diventa un serio concorrente di Zara!

Conosci Zara? È infatti il marchio di prêt-à-porter più famoso di Francia. È inoltre specializzato nella vendita di fantastici abiti estivi, perfetti per tutti i tipi di corpo. Solo con questo nuovo arrivo di capi estivi da Lidl, potrebbe avere un forte avversario !

La qualità dei vestiti che offre e quella di Lidl sono quasi simili. Sono tutti di buona qualità, ma il marchio tedesco ha la meglio grazie al suo prezzo accessibile. Per quest’estate, nei suoi negozi troverete 2 abiti lunghi dai colori sobri e dalle fantasie floreali. Potete scegliere quello più adatto a voi perché sono entrambi venduti a soli 9,99 € al pezzo !

