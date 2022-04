Il delicato equilibrio della Francia: debito, crescita e un “terzo round” chiave

Si tratta, senza dubbio, di uno dei principali eventi politici del 2022, con ripercussioni che vanno oltre i confini del Paese. La Francia festeggia questa domenica 24 aprile il secondo turno delle elezioni presidenziali che sarà la ristampa dell’appuntamento elettorale 2017, confronto poi vinto Emanuele Macronattuale presidente francese e candidato a La Repubblica in movimento (LREM)un Marine LePencandidato di estrema destra Gruppo Nazionale (UN).

Al tempo, Macron ha prevalso nettamente nel secondo turno, ottenendo il 66,10% dei voti (oltre 20 milioni) dopo un primo turno più serrato in cui aveva appena 2,7 punti di vantaggio su Le Pen: l’attuale presidente ha ottenuto il 24,01% dei voti contro il 21,3% di Le Pen. In questa occasione, la distanza nel primo giro è stata allungatacon Macron che ottiene il 27,8% dei voti e Le Pen (23,1%) vicino al sorpasso da France Insoumise (FI) di Jean-Luc Mélenchon (22%).

Tuttavia, i sondaggi danno una cifra più precisa per questo secondo turno rispetto al 2017: un’indagine condotta da BVA per RTL e Orange fornisce a vantaggio di 5,5 punti all’attuale presidente, che riunirebbe il 55,5% dei voti contro Marine Le Pen. Ma C’è spazio per una sorpresa elettorale? Ad alcuni esperti piace Eric Hassid (Aurel BGC) credono che Macron uscirà vittorioso, ma sottolineano che “non sarebbe la prima volta che c’è una sorpresa”: “A noi è successa la stessa cosa con la Brexit”.

“Non tutto è così stretto come potrebbe essere. C’è una sezione di elettori di Mélenchon che non sa per chi voteranno. Infatti, uno degli ultimi sondaggi effettuati indica che il 36% voterebbe Macron, il 12% Le Pen e il resto, Il 52%, in linea di principio, si asterrebbe”, sottolinea Betlemme BoronatoPhD in Giornalismo e professore alla EAE Business School, sottolineando un aspetto chiave in queste elezioni: la percezione dei candidati. “Macron è percepito diversamente perché proviene, tra gli altri, dal private banking e è difficile per lui entrare in contatto con le classi popolari. Le Pen non è vista da quel punto di vista, sebbene provenga dall’élite del paese, e l’apparenza di zemourche ha riunito il linguaggio più aggressivo, gli ha reso più facile apparire più aperto al dialogo: non sembra più ferire così tanto la gente che si vota per l’Associazione Nazionale“, Aggiungere.

Questo aspetto è quello che più preoccupa analisti come quelli di Oxford economiache lo indicano “I sondaggi non hanno sottovalutato” Le Pen negli ultimi cinque anni e sottolinearlo ci sarebbe fino al 25% degli elettori indecisiquindi “Non possiamo escludere una vittoria inaspettata per Le Pen” e mettere il rischio che questo scenario si verifichi al 25%, in calo rispetto al 33% di sette giorni fa. “C’è molto in gioco per la Francia e l’Unione Europea”, frase.

ELEZIONI AI “TRE ROUND”

Sebbene quella di questa domenica sia il principale evento elettorale, gli esperti sottolineano anche il 12 giugno come un altro giorno da tenere in considerazione nell’agenda politica francese, perché in quella data ilElezioni legislative in Franciadove sceglieranno il 577 deputati dell’Assemblea nazionale.

“Si potrebbe dire che ci sono le elezioni in tre turni”spiega la professoressa Bethlem Boronat, che sottolinea l’importanza di queste elezioni, dal momento che il panorama politico è cambiato molto dal 2017come mostra la “scomparsa” dei partiti tradizionalie lo sarà più difficile ottenere la maggioranza assoluta che Macron ha ottenuto nel 2017 e che si è fratturato a maggio 2020 con la scissione di 17 deputati LREM.

In questo modo, Mélenchon si è candidato alla carica di primo ministro e ha chiesto ai suoi elettori di votarlo in massa in queste elezioni perché, come sottolinea Boronat, condizionano le politiche del futuro presidente. “Penso che nei prossimi mesi si genererà una sorta di rivolta sociale, soprattutto se la maggioranza alle elezioni legislative sarà di France Rebellious. Penso a lungo termine la situazione estera peserà più della situazione in Francia ed è per questo che penso che in questa occasione i risultati delle elezioni legislative saranno molto importanti, dal momento che la maggioranza per Macron non sarà affatto facile”, sottolinea; gli esperti di Berenbergda parte loro, lo sottolineano se non ottiene la maggioranza alle elezioni legislative, “potrebbe dover stemperare i piani di nuove riforme”.

Non sarà facile nemmeno per Le Pen, dal momento che “non è certo che il suo programma sarà applicato nella sua interezza, poiché è probabile che avrà difficoltà a ottenere maggioranze al Congresso e al Senato alle prossime elezioni legislative”, hanno affermato indicare da Oxford Economics. In questo senso si è chiesto l’ultra Zemmour una grande coalizione di destra tra il suo partito (Reconquest), l’Associazione Nazionale, I Repubblicani e Debout la France. “Non sottovalutare la sfida che la sua vittoria potrebbe rappresentare per le economie e le istituzioni di Francia ed Europa”avvertono.

IL RISCHIO DI LE PEN

Berenberg ricorda che cinque anni fa stimavano che un’elezione di Macron “avrebbe trasformato la Francia da paese in ritardo a un leader in crescita in Europa” e credevano che il paese francese “potesse godere un decennio di guadagni in termini di occupazione e tenore di vita più elevati rispetto alla vicina Germania”. Cinque anni dopo, per l’azienda tedesca, Macron “ha ottenuto il cambiamento”: “Le grandi riforme del mercato del lavoro e dell’istruzione, la riduzione delle tasse sulle società e un’accoglienza più calorosa per gli investitori stranieri hanno reso la Francia un posto migliore per investire e creare posti di lavoro”. “Nel quarto trimestre del 2021, Il PIL francese ha superato il livello di fine 2016 del 6,6%, superando il Regno Unito (+4,8%) e la Germania (+3,5%). Nonostante la sua popolazione più piccola, la Francia ha ora più start-up di imprese rispetto alla Germania.

Nonostante questo, “ci sono state una serie di riforme che non è stato in grado di attuare come quella delle pensioni che non ha potuto fare in questi cinque anni come nel resto dei paesi”, dice Boronat. Ha governato, ma non ha potuto realizzare tutte le sue proposte perché durante la pandemia ha dovuto iniziare a fare altro e ha dovuto anteporre al suo programma e alle sue riforme altre emergenze”, aggiunge.

In questo contesto, gli analisti di Berenberg spiegano che il mercato del lavoro francese “ha preso una svolta” e parlano di a “Lavoro incompiuto”: “Dopo un lungo periodo in cui la Francia ha sottoperformato, la sua crescita dell’occupazione è aumentata dal 2016. Nei cinque anni fino alla fine del 2021, l’occupazione francese è aumentata del 5%, ben prima dell’aumento del 2,9% dalla Germania. ” Per l’azienda tedesca “la Francia non ha ancora raggiunto l’obiettivo”, poiché “nonostante i recenti progressi, il suo tasso di occupazione (67,8% a fine 2021) è ancora ben al di sotto di quello della Germania (76,5%)”. Intanto Marine Le Pen vuole cambiare l’obiettivo da raggiungere.

“Sebbene voglia offrire uno stimolo fiscale attraverso una riduzione delle tasse sull’energia e una maggiore spesa pubblica, e si sia ritirato dai suoi precedenti appelli alla Francia di lasciare l’euro e l’UE, potrebbe essere dannoso per gli affari”, spiega, sottolineando che Le Pen “vuole mantenere le strutture economiche obsolete attraverso sussidi e regolamenti” e nominano la più grande risorsa elettorale del candidato di estrema destra: ridurre l’età pensionabile da 62 a 60 anni contro l’aumento a 65 proposto da Macron.

“Le Pen vuole recuperare a una certa sovranità economica francese: cosa le decisioni sono prese da e per la Francia e non tanto a seconda di cosa rappresentano per l’Europa”, dice Boronat. Per Berenberg, questo “approccio stretto” a “France First” e “il suo desiderio di porre i propri standard francesi al di sopra di quelli dell’Unione Europea” causerebbe continui conflitti con l’UEdanneggerebbe il clima imprenditoriale e spaventerebbe gli investitori stranieri”. “La Francia si tirerebbe indietro”concludono.

Una dichiarazione a cui Oxford Economics aggiunge: “La riduzione dell’età pensionabile a 60 anni sarebbe una delle proposte economiche più problematiche, dal momento che ridurrebbe la popolazione in età lavorativa e la manodopera disponibile, gravando sulla crescita potenziale. Anche il mercato del lavoro ne risentirebbe, con un tasso di disoccupazione superiore al 10%”. “In particolare, i piani di Le Pen per affermare il primato della legislazione nazionale su quella europea sfidare un pilastro fondamentale del quadro europeocosì come i suoi piani per stabilire una “priorità nazionale” per i cittadini francesi in termini di occupazione e prestazioni sociali, di reimpostare i controlli alle frontiere su merci e persone e di tagliare unilateralmente il contributo della Francia al bilancio dell’UE sono tutti loro violazioni dei trattati europei”, condannano.

IL DEBITO PUBBLICO, L’ALTRA GRANDE SFIDA

Gli esperti di Oxford Economics sottolineano che il risultato economico potrebbe essere anche peggiore “a seconda della reazione dei partner europei della Francia e dei mercati finanziari” e sottolineano un altro aspetto fondamentale: debito pubblico. “Lo stimiamo Le misure di Le Pen trascinerebbero il PIL potenziale del 3% al di sotto della nostra linea di base per il 2027, e il debito pubblico salirebbe alle stelle fino al 150% del PIL”, spiegano.

In questo modo, Stefano Deoresponsabile delle strategie di mercato Ostrum SONO, ritiene che “nonostante il continuo deterioramento del debito (oltre il 100% del PIL), la situazione non è proprio allarmante”, poiché “il calo dei tassi di interesse ha notevolmente ridotto il servizio del debito, quindi la sostenibilità non è un problema”, anche se aggiunge che “questa conclusione si mantiene se l’importante deficit ereditato dal periodo Covid si riduce a un livello più ragionevole e i tassi restano bassi”. In questo modo, una vittoria per Le Pen “potrebbe rimettere in discussione questo precario equilibrio e mettere il debito della Francia su una traiettoria preoccupante”.

L’esperto di Ostrum AM sottolinea che attualmente “i mercati non sembrano prendere molto sul serio il rischio”: “È vero che gli spread francesi sono divergenti, ma in un movimento generale per aumentare il premio al rischio. Non c’è premio per il rischio per le elezioni francesinonostante la traiettoria del debito stia diventando preoccupante”.

Per questo analista, “il pericolo non è solo quello di un premio al rischio in forte aumento, ma anche quello di una situazione di bilancio molto complicata”: “Se i mercati perdono fiducia, i tassi salgono e la sostenibilità a lungo termine del debito è più che precario. In sintesi, La situazione fiscale della Francia può diventare rapidamente molto difficile se il governo non attua il risanamento di bilancio dopo le elezioni”. Déo aggiunge che, in caso di vittoria dell’estrema destra, «dovremo abituarci all’idea che ilper volontà della solidarietà europea sarà ridotta al massimo e che i meccanismi di stabilizzazione non sarebbero stati utilizzati. Ancora una volta, è una rete di sicurezza che scomparirebbe”.