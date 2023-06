Il decathlon trionfa con questo sconto sulle scarpe Asics: sono fantastiche.

Se desideri iniziare l’estate inaugurando un nuovo paio di scarpe sportive di qualità, ma che abbia anche molto stile e ti permetta di abbinarlo a qualsiasi look, non puoi perdere l’offerta più evidente attualmente nel negozio numero 1 di prodotti sportivi. Prendi nota, perché Decathlon trionfa con questo scontone sulle migliori scarpe da ginnastica Asics: sono fantastiche e sicuramente vorrai averle in questa stagione.

Decathlon sconta le migliori Asics

Se stai cercando un buon paio di scarpe da ginnastica che ti accompagnino in tutte le tue attività durante questa nuova stagione che sta arrivando, che inoltre siano comode, belle ed economiche, non puoi lasciarti sfuggire questa opportunità che ti offre Decathlon.

Il noto negozio sportivo ha deciso di applicare una significativa riduzione di prezzo sul modello Asics Lyte Classic, un paio di scarpe da uomo che combinano lo stile retrò degli anni ’80 con la qualità e il comfort di un marchio leader come Asics.

Le Asics Lyte Classic in colore grigio, sono fabbricate con un materiale di pelle scamosciata sintetica e maglia che le rende eleganti e traspiranti. Inoltre, hanno dettagli perforati nella fodera delle dita dei piedi che migliorano la ventilazione e il comfort.

La suola intermedia è in EVA, un materiale leggero e resistente che ammortizza ogni passo e offre una buona aderenza e stabilità. Il logo Asics sulla linguetta e sul tallone gli dà un tocco distintivo e originale e le rende una di quelle scarpe da ginnastica dallo stile “retro” che vanno tanto di moda ora e che puoi abbinare non solo alla tua abbigliamento sportivo, ma anche ai tuoi “outfit” di stile urbano o per indossarle, quotidianamente.

Il modello ora scontato e più venduto, è quello che vedi sullo schermo in colore grigio, abbinato con il bianco e l’indaco blu, anche se è vero che puoi scegliere tra altri colori disponibili. Qualunque sia la tua preferenza, queste scarpe da ginnastica ti faranno sentire e apparire bene.

Non esitare più e approfitta di questa offerta di Decathlon per ottenere un paio di scarpe da ginnastica Asics Lyte Classic. Sono fantastiche per la vita di tutti i giorni, per andare al lavoro, in palestra o a prendere qualcosa con gli amici. Il loro prezzo è di 84,99 euro, ma Decathlon le sconta ora del 41% in modo che rimangano solo a 49,99 euro. quindi non aspettare a prenderle, perché probabilmente saranno esaurite a breve. Disponibili nei negozi fisici e nel negozio online (taglie 40-47,5).