Il danese Jesper Hojer realizzerà il sogno americano di German Lidl

Jesper Hojer Immagini Lidl/Lidl/picture-alliance/dpa/AP

Artigiano della trasformazione e del trasloco esclusivo di Lidl, questo fedele del gruppo di distribuzione tedesco diventa a 38 anni il capo della catena di supermercati per il mondo.

In Lidl non si parla più di hard discount, da anni alla base della strategia del brand tedesco, ma di “smart discount”. Il gruppo di distribuzione della famiglia Schwarz – una delle primissime fortune in Germania – sta cambiando ed è in pieno svolgimento. Anche a livello manageriale. Per la seconda volta in meno di tre anni, il segno cambia capo per il mondo. Jesper Hojer, leader molto apprezzato dall’azionista, sostituisce alla presidenza del consiglio di amministrazione Sven Seidel, arrivato da Porsche Consulting nel 2014. Questa squadra atipica che in precedenza aveva consigliato a Lidl non è mai riuscita a mimetizzarsi davvero con la cultura della casa ed era entrata in conflitto con il grande azionista Klaus Gherig, 68 anni e big boss di Schwarz dal 2004. Differenze strategiche anche queste che avevano già portato quest’ultimo a separarsi dal precedente boss del brand. Questa volta Sven Seidel sarebbe stato criticato per il ritardo nel progetto da avviare negli Stati Uniti…