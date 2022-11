Il cuscino per asciugamani di H&M Home che sta facendo faville

Avere il estate Visto che l’estate è alle porte, è più che ovvio che avrete già pensato a tutto ciò che metterete nella valigia delle vacanze o nello zaino che porterete con voi in vacanza. spiaggia o al piscina ogni fine settimana, e se c’è una cosa che non può mancare è la piscina. telo da spiaggia. Nel caso in cui vogliate rinnovare questo articolo e prima di ora siate alla ricerca del migliore, vi consigliamo di rimanere sintonizzati perché ora vi scopriremo Il materassino in spugna di H&M Home è un grande successo! Siamo sicuri che lo vorrete. Il materassino in spugna che ha riscosso un grande successo da H&M Home Se c’è un articolo che riscuote un grande successo da H&M in questi giorni, non è altro che il nuovo asciugamano a stuoia. e che molti dei suoi clienti hanno già acquistato per testarlo sia sulla sabbia della spiaggia che sulle onde del mare e anche se a prima vista sembra essere un articolo un po’ delicato, dovete sapere che in realtà è un materassino da spiaggia leggermente imbottito in misto cotone e lino con nappe. agli angoli il cui lato inferiore è idrorepellente in modo che non si bagni o che non finisca in acqua per un momento.

L’interno è realizzato in Poliestere in modo che, in caso di bagnatura, possa essere asciugare rapidamente.Senza dubbio Un prodotto originale e sorprendente che si può trovare in tutti i negozi H&M. e se lo usate come asciugamano ne ricaverete molto di più. Può essere un tappetino e può bagnarsi, ma è abbastanza leggero, quindi se ci si immerge troppo, si rischia di cadere facilmente, ed è per questo che è così facile da usare, meglio usarlo come tappetino mentre si è a rivao se siete in prima linea e le onde vi bagnano di tanto in tanto. A asciugamano che, come si può vedere dall’immagine, può essere arrotolato. Non occuperà quindi molto spazio nello zaino o nella borsa da spiaggia. Cosa aspettate a mettere le mani sull’articolo più venduto di H&M in questi giorni? Il Il prezzo dell’asciugamano è di 34,99 euro. e farà sicuramente girare la testa in spiaggia o in piscina, perché è l’asciugamano più chic che si possa comprare quest’estate.