Il crollo delle primarie per covid fa aumentare le adesioni alle mutue private

Il compagnie di assicurazione sanitaria private da Catalogna continuavano a vincere i clienti durante pandemia di covid19. Dall’inizio dei tagli nel 2010, l’assicurazione sanitaria privata ha anni che ricevono le dimissioni di cittadini stanchi delle liste d’attesa e dei ritmi lenti sanità pubblica. A questa realtà si aggiunge il tradizione mutualistica che c’è sempre stato in Catalogna ha sempre avuto.

Ma è anche vero che l’emergenza sanitaria del coronavirus, che ha assorbito l’attività del assistenza sanitaria di base negli ultimi 48 mesi, ha contribuito alla profitti delle compagnie di assicurazione. Nel 2020, anno in cui è scoppiata la pandemia, le mutue private della Catalogna hanno guadagnato quasi 49.882 clienti in più, secondo i dati del Unione spagnola degli enti assicurativi e riassicurativi (Unspa). ad alcuni piace Assistenza sanitaria aveva, tra marzo e dicembre 2020, a 36% di registrazioni in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nella prima metà del 2021 ha vinto Assistència Sanitària 24% in più di affiliati.

Secondo Unespa, a 31,82% dei catalani (per un totale di 2.436.133 persone) erano entrati 2020 (ultimo anno dei dati delle offerte) un’assicurazione privata. Su 2019, Era lui 31,35% (2.386.251 persone). È una percentuale che negli anni è andata progressivamente crescendo: in 2011, il 26,86% dei catalani (2.025.544 persone) aveva assicurazione privata. Si tratta di una crescita moderata ma costante anno dopo anno.

Catalogna, al fianco Madrid, è l’autonomia della Spagna con un maggior numero di assicurati in mutue private. Il 2010 tagli alla salute pubblica, che l’hanno lasciata nuda, e poi pandemia, che hanno reso ancora più difficile l’accesso al sistema, hanno ricercato vantaggi economici per il casse sanitarie private. Secondo fonti Unespa (che insistono sul fatto “La sanità pubblica e quella privata non sono rivali, si completano a vicenda”), questi guadagni sono dovuti anche al fatto che, negli ultimi anni, “molte aziende hanno incorporato il assicurazione sanitaria per i loro lavoratori come concetto di remunerazione complementare”.

Il primario, assorbito dal covid

Nonostante negli ultimi mesi abbia ripreso a pulsare, il assistenza sanitaria di base Sono passati quasi due anni assorbiti dal covid-19. Anche se anche la pandemia ha avuto un impatto ospedali, soprattutto durante la prima ondata, sul centri sanitari, come porta di accesso al sistema sanitario, la maggior parte dei costi è diminuita diagnostica di covid-19 e il vaccinazione. Non c’è stato tempo o risorse per partecipare altre patologie. E, in questo frangente, molti pazienti, che possono permetterselo, hanno optato per un’assicurazione privata.

“La pandemia ha avuto un impatto su un sistema sanitario pubblico che già lo era sottofinanziato e mal gestito. E, naturalmente, non è stato in grado di rispondere ad alcune cose”, dice. Meritxell Sánchez-Amat, presidente di Forum catalano delle cure primarie (Focap) e medico di famiglia al CAP Besòs. Sánchez-Amat apprezza come “molto negativo per la società nel suo insieme” che i pazienti si rivolgono all’assistenza sanitaria privata. “Se la classe media e alta lascerà il settore pubblico, perderà prestigio”, assicura.

Uno degli argomenti avanzati dalle mutue private è il Salvataggio e il download di lavoro coinvolgendo il sistema sanitario pubblico. Questo medico di famiglia lo rifiuta. “Il settore privato -dice Sánchez-Amat- tende a farlo medicalizzare molto di più, per fare più test e questo influisce più spese e nel creare la cultura del ‘più test, meglio è'”.

Inoltre, secondo il presidente di Focap, la crescita delle mutue ha, nello specifico, un impatto negativo sul assistenza sanitaria di base. Uno dei “presunti miglioramenti” delle mutue è che consentono “accesso diretto a specialisti”, qualcosa che, secondo lei, «lungi dall’essere un anticipo per la salute, non dà buoni risultati». “Ciò che serve prima è a cure generali. Se in seguito vengono rilevate esigenze di rinvio, viene effettuato il rinvio. La scuola primaria risolve l’80% dei problemi di salute” Sánchez-Amat sottolinea. Di solito lo sono i medici specialisti “più aggressivo” nei test e nelle cure diagnostiche, qualcosa che a volte può essere “dannoso” per la popolazione.

sottofinanziato

Ma le mutue private hanno iniziato a crescere davvero nel 2010, con l’inizio dei tagli all’assistenza sanitaria. Il livello di investimento pre-taglio non è mai stato recuperato. L’Unione Metges della Catalogna (MC) ha più volte sottolineato che il bilancio della Generalitat destinato alla Conselleria de Salut è “lo stesso del 2010, ma 12 anni dopo”. Nel 2010 la Catalogna ha stanziato 9.875 milioni di euro per la salute. Questo 2022, 11.244 milioni. «Ma da questa cifra bisogna sottrarre circa 1.500 che appartengono al conto per il covid», dice il segretario generale di MC, Saverio Leonart, chi lo sostiene “la salute pubblica è sempre più burocratica, più complessa e meno decisiva” Dovuto al mancanza di medici e infermieri.

In questo senso, il ‘consulente’ della Salute, Giuseppe Maria Argimon, che riconosce il “sottofinanziamento cronico per molti anni” del sistema sanitario pubblico, afferma di mantenere i fondi statali covid per quest’anno. Fonti sanitarie sottolineano anche l’assunzione di 600 professionisti per la scuola primaria (i sindacati criticano che molti abbiano profili sanitari diversi da medici o infermieri, come i nutrizionisti) e il “deburocratizzazione” della PAC grazie, tra l’altro, al “rafforzamento” dell’uso di La Meva Salut.

“Abbiamo una delle figure più alte in tutta Europa nei laureati in Medicina ma, o hanno lasciato il Paese, o non è redditizio per loro lavorare nella medicina pubblica a causa della cattive condizioni”, fa notare Leonart. E tutto questo ha ripercussioni, aggiunge, in “Sempre più persone si cercano”. Il segretario generale di MC avverte che, se non si investe di più sulla salute, la Catalogna (e anche la Spagna) finirà per avere “un Sanità pubblica in stile americano: beneficenza [para los pobres] e assicurazione privata per chi può permetterselo.

Il sottofinanziamento della sanità pubblica è riconosciuto anche dal settore privato. “Il sistema sanitario pubblico in Spagna è molto potente, ma è sottofinanziato. L’utente non può sostenere i test quando vuole e ci sono importanti liste di attesa”, afferma. Ignazio Orce, presidente della mutua Assistenza sanitaria, chi lo difende“se non ci fossero enti assicurativi liberi, il pubblico Sarei ancora più crollato”.

“Guerra dei prezzi”

Anche lui Collegio Ufficiale di Metges di Barcellona (COMB) esprime la sua “preoccupazione” per il aumento delle politiche del settore privato, tra l’altro perché ciò può essere dannoso per la qualità dell’assistenza. “Negli ultimi anni c’è stata una guerra politica tra le aziende per vedere chi offre il più economico” apprezza il presidente del COMB, Jaume Padros. Questo porta ad offrire polizze “a 12 o 15 euro al mese”, che “consolidano modelli precari che mettono a rischio la qualità” del settore.

Secondo Padrós, la Generalitat non deve “dimenticare” il settore privato e deve quindi “regolare i quadri contrattuali”, poiché le offerte di alcune società private non rispondono a criteri di “sicurezza clinica” né di “qualità dei servizi”.