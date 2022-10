Il covid ha peggiorato la salute mentale dei caregiver più di quella del resto della popolazione

Il pandemia di covid-19 ha lasciato di più Differenze tra uomini e donne in certi campi sanitari. Ad esempio, nonostante il deterioramento del salute mentale della popolazione è stata generale, peggiorato più di badante, qualcosa che ha un impatto diretto sul collettivo femminile se si tiene conto di ciò il 70% di coloro che si prendono cura degli altri lo sono donne.

Inoltre, ci sono state anche differenze di genere nel intenzioni e accettazione della vaccinazione del covid-19: gli uomini sopravvalutano la loro predisposizione a vaccinarsi più delle donne. E, infine, hanno fatto più uso del visite telematiche nei centri di cure primarie (CAP); cioè, questo passaggio dal faccia a faccia al virtuale ha avuto un impatto maggiore sulle donne che sugli uomini.

Sono le tre idee che il ultimo rapporto dell’Istituto di Economia di Barcellona (IEB), intitolato ‘La dimensione di genere durante la pandemia’ e composto da tre elementi. “Queste conclusioni forniscono dati e prove rilevanti durante la progettazione politica pubblica che, a breve e medio termine, ci aiutano ripristinare i livelli di salute sia fisicamente che mentalmente, che avevamo prima della pandemia, soprattutto nel caso delle donne”, afferma Judith Vall, ricercatore presso l’IEB e professore presso il Dipartimento di Economia dell’Università di Barcellona (UB).

La salute mentale dei caregiver

Rispetto alla popolazione generale, il le badanti femmine hanno l’8,5% in più di probabilità essere “triste o depresso”. Nel caso dei caregiver maschi, lo è 5% in più. In altre parole, sebbene i caregiver informali, di entrambi i sessi, abbiano più problemi di salute mentale rispetto alla popolazione generale, questa differenza è ancora maggiore nel caso del gruppo femminile.

È raccolto nell’articolo ‘Evidence of the effects of SARS-CoV-2 on the mental health of caregivers in Europe’, uno di quelli che compongono il rapporto IEB. I risultati segnano a grande differenza di genere se lo tieni in considerazione sette su 10 caregiver sono donne.

“Quando confrontiamo sintomi come tristezza, depressione, ansia o nervosismo, Vediamo che, in generale, è più probabile che i caregiver ne soffrano. E quando confrontiamo le badanti femmine con quelle maschili lo vediamo li colpisce di più”, sottolinea Giovanni Oliva, uno dei tre autori di questo articolo, insieme a Luz María Peña e Beatriz Rodríguez. Secondo Oliva, questo ha a che fare con il fatto che le donne spesso non si prendono cura di una sola persona, ma di più persone (ad esempio un anziano e un figlio), quindi “gli effetti della cura possono essere più intensi nelle donne”.

Gli autori dell’articolo sono giunti a queste conclusioni dopo aver analizzato i dati dell’Indagine sulla salute, l’invecchiamento e la pensione in Europa (Share), effettuata 52.310 europei di età pari o superiore a 50 anni. UN 3,3% di questi erano assistenti. E hanno visto un’altra differenza: quella gli effetti sono ancora maggiori nell’Europa meridionale e orientale. “La spiegazione potrebbe essere che l’Europa meridionale, come Spagna e Italia, è stata quella più colpita dal covid”, spiega Oliva. “E nell’est i sistemi di assistenza professionale sono praticamente inesistenti, molto deboli”.

I ricercatori ritengono, tuttavia, che questi risultati siano solo “la punta dell’iceberg”, perché il sondaggio non ha chiesto informazioni sul cura del convivente. “Crediamo che nelle persone conviventi gli effetti sarebbero ancora più forti”, segnala Oliva, che invita alla presa di coscienza di questa realtà, poiché, se caregiver “collassano” e cominciano ad aver bisogno di cure, il problema si moltiplica per due.

Differenze nella vaccinazione

I ricercatori hanno anche prestato attenzione a un fatto: durante la pandemia c’erano molti articoli scientifici, basati su intenzioni autodichiarate, che parlavano del intenzione della popolazione da vaccinare. Le donne, in linea di principio, hanno mostrato a meno predisposizione che essi. Non si sapeva perché. “Quello che abbiamo visto è che, anche se gli uomini dicono di più che vogliono essere vaccinati, al momento della verità non c’è differenza, cioè non verranno vaccinati più delle donne”, dice. Pol Campos, l’autore dell’articolo IEB “Differenze di genere nelle intenzioni e nell’accettazione della vaccinazione”.

Questo studio mostra che, mentre il 87% degli uomini intendono essere vaccinati, meno donne, il 83% di loro, mostra questa stessa disposizione. Tuttavia, guardando il tasso di vaccinazione effettivo, la percentuale di uomini e donne che lo sono stati vaccinato nel periodo dei 30 giorni successivi è da 73% in entrambi i gruppi. Cioè, sono vaccinati lo stesso nonostante non dichiarino le stesse intenzioni.

Perché sta succedendo? “Essi sono meno onesti o mentono di più. Ciò che questi dati dimostrano non è tanto una differenza nella vaccinazione quanto a disuguaglianza di atteggiamenti”, Vota Campos. Un’altra spiegazione, secondo lui, è che si sentono più “pigri” quando si tratta di vaccinarsi, mentre, tra le donne, chi non vuole vaccinarsi ha davvero “opinioni molto forti” al riguardo ed è per questo che mantengono la parola data.

Visite in cure primarie

Il terzo testo del rapporto IEB analizza se c’è stato un pregiudizio di genere nel varianza diagnostica frequentato tra il 2019 e il 2020 nei centri sanitari. “Analizziamo come è cambiata l’attività nelle cure primarie. Abbiamo visto che, con il covid-19, le persone si relazionano in modo diverso: chiama di più la CAP, invia più e-query…”, conto da parte tua Francesco Lopez Segui, autrice, insieme a Laura Ricou Ríos, di “Prospettiva di genere nell’analisi della variazione della frequenza delle visite nelle cure primarie prima e durante la pandemia di covid-19”.

Nonostante i dati che hanno raccolto “non possono provare che c’è un pregiudizio di genere” nell’accesso alla PAC, suggeriscono che l’interruzione dell’attività sanitaria causata dal covid-19 non abbia colpito entrambi i sessi allo stesso modo, dal momento che le donne sono più tese alle visite telematiche rispetto agli uomini. “Con il covid le persone hanno avuto meno accesso alla PAC. Gli uomini sono andati il ​​10% in meno; le donne il 9% in meno. Ma Non è una differenza statisticamente significativa. López Seguí sottolinea. «Con i dati che abbiamo non possiamo dire che le donne abbiano frequentato la Pac meno degli uomini, ma è necessario affinare e analizzare ulteriormente questa differenza per ogni tipo di malattia. Sono necessari ulteriori studi per dimostrare un accesso equo per entrambi i sessi”.

Il segretario alla sanità pubblica, Carmen Cabezas, era presente alla presentazione del rapporto IEB e ha cercato di spiegare il motivo di questo aumento delle visite telematiche, soprattutto nel gruppo femminile. “La donna continua ad essere la custode della famiglia. Di solito è la via di ingresso nel sistema sanitario. Le donne si consultano di più”, ha detto Cabezas, che ha anche ricordato che, sebbene abbiano un’aspettativa di vita più lunga, hanno anche un “peggiore qualità della vita” Y “dolore più cronico”. La “grande sfida”, secondo il segretario alla Salute pubblica, è “vedere quale adattamento possono avere tutte le modalità di consulenza”.

Inoltre, sebbene a livello globale le donne non abbiano smesso di frequentare la PAC più degli uomini, si sono consultate maggiormente ragioni di salute mentale Y fattori psicosociali.