Il covid-19 si fa nuovamente strada nei centri di assistenza primaria

Catalogna è all’inizio di a covid-19 nuova crescita. Gli esperti non vedono questo aumento come le precedenti ondate di pandemia, ma tutti presumono che ci sia un picco nei casi che continueranno ad aumentare nelle prossime settimane. Il centri di cure primarie (PAC) stanno già notando questo aumento, in quanto il diagnostica di coronavirus già superano 4.500 settimanali e la positività (la percentuale di test che risultano positivi) è già superiore al 10%. Tuttavia, ciò che attualmente predomina nelle PAC è il rinovirus, cioè raffreddori, raffreddori o trancazos.

Il Segretario della Sanità Pubblica della Catalogna, teste di carmen, ha riconosciuto oggi che lo è “probabile” che arrivi una nuova ondata ma senza ripercussioni sanitarie. In un’intervista in RAC-1, il medico ha riconosciuto una tendenza all’aumento, ma l’ha assicurato la situazione è “molto mantenuta” e a livelli molto bassi. Inoltre, secondo Cabezas, la rete di sorveglianza catalana ha rilevato a nuova variante di omicron nelle acque reflue, ma senza alcun caso clinico. È una variazione della BA.5 chiamata BQ1, che sarebbe più trasmissibile ma senza essere più serio.

Il ospedali, al momento, non stanno vivendo nessun impatto per questo aumento: il numero di persone dentro ucis continua come minimo (tra 10 e 15 pazienti nell’intero territorio) e ci sono meno di 500 pazienti con covid in impianto convenzionale. “Noi siamo nel inizio di crescita. Ci auguriamo che i casi gravi non crescano allo stesso modo e che si noti il ​​miglioramento grazie al vaccino Eppure il immunità naturale del virus”, dice Daniel Lopez-Codina, ricercatore del Computational Biology and Complex Systems Group (Biocomunicazione).

Secondo López-Codina, questa crescita è stata “previsto” perché, dopo sei mesi, gli anticorpi dei vaccini iniziano a perdersi. Eppure, nonostante l’impennata delle diagnosi, dice, “Non c’è pressione sui CAP”.

I casi di Germania e Francia

l’epidemiologo Giovanna Cayla Chiede di dare un’occhiata a Germania e Francia, dove i contagi stanno aumentando molto. In Germania, i letti occupati dal coronavirus sono cresciuti 50% in una settimana, secondo ‘El País’. “Vedendo cosa sta succedendo in Germania e in Francia, ha senso pensare che la stessa cosa accadrà a noi”, afferma Caylà. Secondo lui, quello che potrebbe succedere è che “là più freddo che qui o anche “avere a variante che sta colpendo quei paesi.” “Qualunque cosa sia, ha senso che questo accada qui tra una o due settimane”, dice.

In Francia Ad esempio, l’incidenza è aumentata di 17% negli ultimi sette giorni e ricoveri ospedalieri, a 19%. In particolare nella regione di Occitania, molto vicino alla Catalogna, i contagi sono aumentati a 22% e reddito A 20,7%.

Questo epidemiologo chiede di insistere sul quarta dose di vaccino e anche vaccinarsi contro l’influenza. Sembra significativo che il diagnostica dei CAP sono passati da 3.000 a 4.500 settimanali, tra l’altro perché “si fanno pochi test”. “Spagna è il paese in Europa dove vengono eseguiti meno test di 100.000 abitanti”, sottolinea. La Spagna dà la priorità ai test diagnostici nelle persone di età superiore ai 60 anni, ma nei giovani “è molto difficile che vengano eseguiti”.

Eppure i numeri salgono. Il la comunità di Madrid, Ad esempio, hai sperimentato a aumento di casi del 34% negli ultimi sette giorni e il numero dei ricoveri ospedalieri si è moltiplicato per 1,5. Caylà chiama a non fermarsi indossare la mascherina sui mezzi pubblici mentre le persone infette si confinano e telelavorano da casa.