Il costume da bagno più incredibile di Zara è della collezione Barbie e sta finendo.

Il film Barbie, che sta per uscire, sta creando una grande sensazione. Tanto che i marchi di abbigliamento gli rendono omaggio e hanno già lanciato le loro collezioni. Per questo abbiamo il costume da bagno più incredibile di Zara della collezione Barbie.

In questo modo potrai vestirti come la famosa bambola e mostrare il tuo corpo durante questa estate e le successive. Ti raccontiamo cosa è questa novità.

Scopri il costume da bagno di Zara della collezione Barbie

Stiamo parlando del costume da bagno 2 in 1 Barbie™ Mattel che indosserai e che ti farà diventare una vera fan di questa bambola, una delle più vendute degli ultimi tempi.

Si distingue per il suo scollo rotondo e le spalline larghe, con dettagli a contrasto. Allo stesso tempo, ha un top a bandeau con dettagli a contrasto.

Materiali e cura

Questo costume da bagno è realizzato in 74% poliestere e 26% elastan, con tessuto secondario in 72% poliammide e 28% elastan. La fodera è in 85% poliestere e 15% elastan.

Zara raccomanda di lavare sempre i tuoi capi in denim a basse temperature e al rovescio, in modo da preservare i colori, la struttura del tessuto e ridurre il consumo di energia.

Questo costume da bagno, che useremo molte volte durante l’estate, deve essere lavato in lavatrice a max. 30ºC, centrifuga breve, non usare candeggina / sbiancante, stirare a max. 110ºC, non lavare a secco e non usare l’asciugatrice.

Con cosa abbinarlo

In nero e bianco offre diverse possibili combinazioni. Ad esempio, con il resto dei prodotti della collezione Zara x Barbie. Tra cui spicca l’asciugamano rosa con il nome della bambola, che ha un prezzo di 29,95 euro, gli orecchini a cerchio con il nome di Barbie al prezzo di 19,95 euro, oltre alle borse in iuta per andare in spiaggia, che adesso hanno un prezzo di 29,95 euro, il cappello con fascia a contrasto al prezzo di 19,95 euro, o i sandali piatti all’uncinetto al prezzo di 25,95 euro.

Quanto costa il costume da bagno

Ora puoi andare a comprarlo sul sito di Zara prima che si esaurisca. Sai già che il fenomeno Barbie sta crescendo e presto non sarà più disponibile. Il suo prezzo è di 35,95 euro, nelle taglie dalla M alla Xl, in questo momento. Puoi anche verificare la disponibilità nei negozi fisici dove potrai trovare questo capo e molti altri di questa collezione.

4.7/5 - (6 votes)