Il costume da bagno più audace nella storia di Bershka

Quando finalmente possiamo dire, che, finalmente, è iniziato il conto alla rovescia per l’estate. Se guardi il calendario, tra poche settimane, la migliore stagione dell’anno arriverà nelle nostre vite per rimanere con noi per alcuni mesi, che gioia! Questo significa che, in pochissimo tempo, dovresti iniziare a pensare di fare il cambio di armadio e portare fuori gli abiti freschi più alla moda.

Vestitini corti, shorts, canottiere, sandali con le dita fuori. Ci piace tutta la moda estiva. Ma se dovessimo scegliere un capo d’abbigliamento estivo, sarebbe senza dubbio il costume da bagno. Siamo grandi fan dei bikini e dei costumi da bagno, specialmente quelli più audaci come questo costume da bagno con apertura sull’addome di Bershka.

Costume da bagno con apertura sull’addome di Bershka

Se c’è una cosa che ci piace dell’estate, è sicuramente l’alta temperatura e il bel tempo. E infatti, quando fa caldo, ci piace andare a prendere il sole in piscina o in spiaggia, se si tratta di quest’ultima ancora meglio. Poiché amiamo questo piano di prendere il sole per abbronzarci e fare qualche tuffo in piscina o in mare, abbiamo sempre una vasta collezione di costumi da bagno a casa per goderci al massimo questi momenti con i migliori abbinamenti.

Quest’anno vogliamo aggiungere nuovi bikini e costumi da bagno alla nostra collezione, quindi abbiamo iniziato la nostra ricerca nei nostri negozi preferiti, in questo caso Bershka. E infatti Bershka è il miglior marchio di Inditex se vuoi cercare nuovi design originali e audaci, di quelli che lasciano a bocca aperta e che non tutte le ragazze osano indossare. Questo è proprio ciò che succede con questo costume da bagno con apertura sull’addome di Bershka.

Ecco come è il costume da bagno con apertura sull’addome di Bershka

Come ti abbiamo appena detto, questo costume da bagno con apertura sull’addome di Bershka è solo adatto a ragazze che osano innovare nei loro outfit. È un modello di costume da bagno molto poco visto nel mondo della moda, quindi molto probabilmente tutti gli sguardi saranno su di te e devi essere preparata.

Come puoi vedere nelle due foto che ti abbiamo mostrato sopra, la caratteristica principale di questo nuovo design di costume da bagno di Bershka è che ha una grande apertura nella parte dell’addome, un’apertura che va dal di sotto dell’ombelico fino appena sotto il seno, quindi il tuo addome abbronzato di quest’anno sarà sicuro.

Inoltre, questo costume da bagno con apertura sull’addome di Bershka ha una scollatura quadrata, spalline larghe e il retro è anche molto spettacolare perché ha un’apertura sul retro delle stesse dimensioni di quella anteriore. Infine, è un costume da bagno nero, disponibile dalla taglia XS alla L e Bershka lo sta vendendo a un prezzo di 19,99 euro.