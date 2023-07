C’è un cosmetico sconosciuto che in questi giorni è diventato virale, quando lo scoprirai vorrai usarlo tutti i giorni. Sempre più attenzione ai piccoli dettagli della nostra vita quotidiana. I cosmetici sono responsabili di darci un tocco di bellezza in più o di aiutarci a prendersi cura di determinate parti del nostro corpo. I social media ti sveleranno un cosmetico che ti aiuterà a valorizzare la bellezza dei tuoi occhi. Prendi nota di cosa devi sempre portare nel tuo beauty case da ora in poi.

Questo sconosciuto cosmetico è diventato virale e lo userai tutti i giorni

Il mascara tubing o tube si è diffuso sui social media rendendo più popolare questo cosmetico sconosciuto. Uno dei più usati è Sky High del marchio Maybelline, una vera rivoluzione quando si tratta di applicare un prodotto che può cambiare completamente il nostro sguardo.

Ottenere occhi che sembrano più grandi, dargli profondità, con l’aiuto di un buon mascara è essenziale. In estate, questa missione di mantenere un mascara al suo posto si complica. Il caldo e l’acqua del mare o della piscina rendono necessario l’uso di questo cosmetico per mantenere il colore e la forma delle nostre ciglia.

La grande novità di questo cosmetico è che mantiene anche la forma, come dichiara lo stesso account virale che si è occupato di rendere popolare questo elemento: “Come potete vedere, le mie ciglia sono diritte, non hanno alcuna curvatura. Quasi tutti i mascara tendono a far cadere la curvatura, ma questo la mantiene letteralmente per tutto il giorno”.

Aggiunge che: “Io uso la versione waterproof e le mantiene alzate tutto il giorno”. Non importa l’umidità che c’è per strada o se facciamo un tuffo in piscina o in mare. Sarai perfettamente truccata con un prodotto Maybelline che deve essere sempre tra i tuoi trucchi di base.

Anche se non piace a tutti allo stesso modo, dobbiamo tener conto che avremo bisogno di un buon struccante per poter rimuovere perfettamente questo cosmetico. Osate provare questo trucco virale che sta rivoluzionando i social media. Il risultato potrebbe piacervi molto e finirete per non poterne fare a meno.

