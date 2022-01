Il contratto di Kylian Mbappe in scadenza: la stella del PSG libera di firmare pre-contratto con qualsiasi club mentre il Real Madrid è in agguato

Kylian Mbappé iniziato il 2022 in grande stile con una tripletta poiché l’attuale club del Paris Saint-Germain ha superato il Vannes OC nei sedicesimi di finale della Coupe de France lunedì, ma come accade da un po’ di tempo, la maggior parte dei discorsi sulla superstar francese si concentra sul suo futuro piuttosto che sul suo presente.

L’iconico numero 7 è in scadenza di contratto al Parc des Princes a giugno e non ha ancora firmato un’estensione di tale accordo. Mentre ora è a meno di sei mesi dalla scadenza del suo accordo e ufficialmente libero di ascoltare le offerte di altri club (al 1 gennaio 2022) prima di un potenziale passaggio estivo, non è prevista alcuna decisione o accordo pre-contratto dal campo del giocatore fino alla fine di questo periodo.

Diamo un’occhiata a tutto ciò che devi sapere sulla sua situazione mentre contiamo i mesi fino a quando non diventa un free agent.

Mbappé

Mbappe, oggi 23enne, non ha bisogno di presentazioni. Il nazionale francese è uno dei – se non – i più grandi nomi del calcio e ogni club d’élite vorrebbe averlo. Già dell’AS Monaco prima di passare al PSG inizialmente in prestito nel 2017, il sensazionale Bondy ha trascorso la maggior parte degli ultimi cinque anni a battere record e crearne di nuovi.

La sua ultima tripletta lo ha portato già oltre i 200 gol in carriera e ora ne ha segnati 150 per Les Parisiens, che possono essere superati solo da due giocatori: Zlatan Ibrahimovic (156) ed Edinson Cavani (200). Se dovesse rimanere oltre questa stagione in corso, ci sono tutte le possibilità che sostituirà Cavani in cima alla classifica dei punteggi di tutti i tempi del PSG prima piuttosto che dopo e quasi sicuramente sarà secondo alla fine della stagione.

PSG



A Parigi, Mbappe guida l’attacco insieme a Lionel Messi e Neymar, ma è probabilmente il più produttivo di quel trio e insieme al centrocampista Marco Verratti e al capitano Marquinhos, è il membro più influente della squadra di stelle di Mauricio Pochettino che ha lottato per convincere così lontano in questa stagione.

“È un grande piacere per me dire ai miei amici che gioco con lui”, ha detto recentemente Mbappe alla CNN di Messi dopo aver vinto i Globe Soccer Awards come miglior giocatore maschile del 2021 a Dubai. “Dobbiamo divertirci a vederlo a Parigi. È un momento fantastico nella storia del gioco”.

Nonostante quel divertimento, Mbappe è il tipo di giocatore su cui si basano i progetti e con così tanti nomi di stelle in un unico posto, il sontuoso assortimento di gemme del PSG significa che spesso deve condividere le luci della ribalta con artisti del calibro di Messi e Neymar invece di essere l’indubbio del PSG punto focale.

Estate

Questo ci porta verso questa estate che, a pochi mesi dalla Coppa del Mondo FIFA 2022 in Qatar, potrebbe vedere Mbappe prendere una decisione fondamentale in termini di futuro. O rimane a Parigi, forse per un altro anno o due fino ai Giochi Olimpici di Parigi, dove quasi sicuramente rappresenterà la Francia, oppure passa a un nuovo progetto.

“Sono felice di restare perché Parigi è la mia città e sono anche francese”, ha detto alla CNN. “Voglio vincere tutto in questa stagione. Parigi è il luogo in cui sono nato e cresciuto. Giocare per il PSG è una sensazione fantastica, giocare con la famiglia e gli amici al tuo fianco. Darò tutto quello che ho per vincere la Champions League, La Ligue 1 e la Coupe de France, oltre a regalare tutto il piacere ai tifosi, se lo meritano”.

Il PSG che vince tutti e tre questi titoli, tuttavia, in particolare la UEFA Champions League (su Paramount+), è tutt’altro che garantito, il che solleva lo scenario di Mbappe e dei suoi compagni di squadra che falliscono nella loro ricerca.

Interesse reale

Ormai, l’unica vera alternativa per Mbappe al PSG è il Real Madrid e i giganti spagnoli lo bramano da molti anni sapendo che è cresciuto come un fan del club d’infanzia e ha idolatrato Cristiano Ronaldo.

Florentino Perez ha cercato di portarlo al Santiago Bernabeu la scorsa estate, cosa che ha scatenato una guerra di parole con il direttore sportivo del Parisien Leonardo e i Los Blancos sono fiduciosi che alla fine si unirà a loro dopo aver ammesso di voler lasciare Parigi: “Sono stato onesto. Ho dato i miei sentimenti e quello che ho nel cuore”.

Mbappe con il suo attuale contratto in scadenza è la migliore possibilità che il Real abbia avuto finora per ottenere finalmente il suo uomo, ma è stato anche fortemente legato alla superstar del Borussia Dortmund Erling Haaland: il progetto di Los Merengues sarebbe costruito esclusivamente attorno all’uno o all’altro?

Il PSG non riesce a concludere l’accordo

Finora, il PSG non è stato in grado di fare una svolta nei tentativi di prolungare la permanenza di Mbappe e di affrontare il Real negli ottavi di finale di Champions League al secondo momento della domanda a causa del ripetuto pareggio davvero non avrebbe potuto essere sceneggiato meglio.

Tuttavia, quella titanica rissa è un’opportunità in particolare per Les Parisiens, per dimostrare i meriti del loro progetto rispetto a quello dei rivali spagnoli e il superamento degli uomini di Carlo Ancelotti potrebbe rafforzare la loro mano in termini di un’ultima giocata per mantenere la loro ambiziosa stella .

PSG vs Real

“Dobbiamo essere pronti – è il momento”, ha detto Mbappe alla CNN dello scontro del Real. “È la parte più importante della stagione. Certo, ora vogliamo fare un passo avanti. Sono due anni che raggiungiamo la finale e la semifinale, quindi ora vogliamo vincerla”.

Potrebbe essere che questo mega incontro di Champions League decida effettivamente dove risiede il futuro del giocatore di calcio probabilmente più discusso al mondo con la sua decisione non prevista fino alla fine della stagione indipendentemente dal doppio risultato.