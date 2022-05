Il consumo avverte della presenza di arachidi in 11 marche di cioccolato che non la riportano in etichetta

La European Food Alert Network (RASFF) si è trasferita al Agenzia spagnola per la sicurezza alimentare (AESAN), dipendente dal Ministero dei consumi, un’allerta in merito al presenza di proteine ​​di arachidi in lecitina di soia quasi cento prodotti di cioccolato di undici marchi, senza che questa circostanza venga annotata sull’etichetta.

L’organizzazione dei consumatori e degli utenti (OCU), che fa eco a questo avviso, lo avverte Sono quasi cento prodotti al cioccolato, entrambi compresse, come barrette di cioccolato, figure – sotto forma di monete, ombrelli, matite– Undici marchi: Amatller, Bon Preu, Amatller Chocolates, Mendaro Chocolates, Lacasa Chocolates, Simon Coll Chocolates, Simon Coll/Waksman Chocolates, Faborit, Ka Kaw, Lekkerland e Museo de la Xocolata.

Secondo le informazioni disponibili, questi prodotti sono stati distribuito nella maggior parte delle comunità autonome. Le autorità stanno controllando il suo ritiro dal mercato. A scopo precauzionale, si consiglia di farlo persone allergiche alle arachidi che possono avere i prodotti citati nelle loro case di astenersi dal consumarli. Per il resto della popolazione non ci sono rischi.

dato che molti di questi prodotti sono rivolti ai bambini (a forma di ombrelli, monete, matite…), l’OCU raccomanda ai genitori di prestare attenzione ai possibili sintomi di un’allergia alimentare, che possono essere molto vari e combinabili tra loro: orticaria (eruzione cutanea sotto forma di orticaria e /o prurito), gonfiore delle labbra, starnuti, prurito al naso, naso che cola, vomito, diarrea, nausea, ecc. In caso di sintomi intensi e, soprattutto, di distress respiratorio, si consiglia di consultare un medico.