Il coniglietto di Pasqua suscita polemiche: Lidl deve distruggere i coniglietti di cioccolato

Stanno sciogliendo il coniglietto di Pasqua Lidl. La catena di supermercati non è più autorizzata a vendere coniglietti pasquali di cioccolato dorato perché assomigliano troppo Lindt & Sprüngliè il cioccolato di lusso.

Anni di battaglia legale

I coniglietti pasquali di cioccolato venduti da Lidl a Pasqua in una confezione dorata non sono più ammessi. Secondo il produttore di cioccolato Lindt & Sprüngli, i dolci sono troppo simili al loro prodotto e, dopo diversi tentativi, la più alta corte svizzera ora si pronuncia a loro favore. Lidl potrebbe non vendere più i coniglietti di cioccolato e deve distruggere l’intero stock rimanente. Anche se la corte di Losanna lascia intendere che il cioccolato stesso può ancora essere utilizzato, ad esempio sciogliendolo.

La sentenza è stata preceduta da una lunga battaglia legale, poiché l’anno scorso un tribunale commerciale svizzero si è pronunciato contro l’attore Lindt. Tuttavia, il cioccolatiere svizzero ha ora dimostrato in modo convincente che il coniglio d’oro è ampiamente riconosciuto dal pubblico e che le persone possono confondere i due prodotti, nonostante alcune differenze, riporta The Guardian.

Per Lindt & Sprüngli, i coniglietti di cioccolato sono tra i suoi prodotti più venduti, quindi il marchio è andato in tribunale più volte negli ultimi anni per querela per contraffazione. I conigli avvolti in lamina d’oro e con un campanello al collo hanno persino portato a una causa davanti alla Corte di giustizia europea. In effetti, Lindt aveva ottenuto un brevetto per la forma 3D specifica nel 2001, ma concorrente Hauswirth – che realizzava anche coniglietti avvolti in oro con un nastro intorno al collo – sentiva che un coniglietto di cioccolato non poteva essere registrato. Eppure potrebbe, si è scoperto, e nel 2021 la Corte federale tedesca ha persino concesso la protezione del marchio all’involucro d’oro.