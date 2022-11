Il condizionatore Leroy Merlin di cui avete bisogno quest’estate, ora ad un prezzo incredibile!

Le temperature elevate stanno battendo tutti i record. Il modo migliore per per sconfiggere il caldo dell’estate è con un buona aria condizionata. E se possiamo acquistarlo da Leroy Merlin, tanto meglio perché offre garanzia, qualità e tecnologia. Ora avete un condizionatore d’aria per raffreddare la casa molto più economico! Scoprite come funziona, le sue caratteristiche e il suo prezzo. Questi condizionatori consentono di rimanere più freschi quando la temperatura sale. Potrete dormire meglio, lavorare comodamente e ridurre il calore che sta diventando sempre più insopportabile. Con il suo elegante design grigio, il Condizionatore d’aria Equation Silver dal sito web di Leroy Merlinè dotato anche di una pompa di calore per riscaldare la casa durante l’inverno.

Condizionatore d’aria Silver

Raffreddate la vostra casa con un semplice gesto. Quando le temperature salgono, avete bisogno di un condizionatore d’aria che vi mantenga freschi e vi faccia superare l’estate. Ecco perché il condizionatore d’aria 1×1 L’equazione Argento è una delle soluzioni Leroy Merlin lo offre e ora è anche in offerta, quindi lo pagherete meno. Tra i suoi vantaggi, vale la pena di sottolineare che include una triplo sistema di filtraggio dell’aria che elimina polvere, batteri e odori. Inoltre, è sostenibile e tiene conto della risparmio energetico perché ha una valutazione di efficienza energetica di A++ in modalità di raffreddamento e A+ in modalità di riscaldamento. Garanzia di cinque anniCon un elegante design grigio, questo condizionatore d’aria è perfetto per il soggiorno o la camera da letto, ovunque sia necessario per sconfiggere la canicola estiva. split o unità interna e unità esternaLo split o unità interna pesa 12 kg e l’unità esterna pesa 33 kg. Inoltre, è dotato di un telecomando che consente di accenderlo e spegnerlo in qualsiasi momento dal divano o dal letto, e quest’estate non sentirete il calore o il suono fastidioso che altri dispositivi emettono quando sono accesi. Il condizionatore d’aria Equation Silver ha un livello sonoro dell’unità interna minimo, Il suo prezzo è di 689,00 euro, ma grazie all’offerta è ora a 620,10 euro, Questo dispositivo è più economico del 10%, con un risparmio di quasi 70 euro. E se lo acquistate online, la consegna a casa vostra è gratuita.Acquista da Leroy Merlin per (̶6̶8̶9̶,̶0̶0̶0̶€̶)̶ 620,10€ 620,10€.Oltre a Equation Silver, Leroy Merlin presenta. altri condizionatori d’aria che potrebbe essere di vostro interesse se siete alla ricerca di un apparecchio di questo tipo.

Equazione 3.000 fg

Questo è il caso del 1×1 Equation, perfetto per climatizzare ambienti fino a 30 m² grazie alla sua capacità di raffreddamento di 3.000, leggermente più potente del precedente. È dotato di un sistema di pulizia automatica dell'unità interna per eliminare muffe e batteri che possono rimanere nel flusso d'aria.

Mitsubishi LMK12Z6L-W 2700 fg

Da parte sua, il condizionatore d'aria Mitsubishi LMK12Z6L-W 2700 fg è consigliato per soggiorni di fino a 27 m². Ha una capacità di raffreddamento di 2.700 frigorie/ora e una capacità di riscaldamento di 3.000 Kcal/h. È dotato di un filtro enzimatico e deodorante.

Haier Perla

Mentre il modello 1X1 Haier Perla WiFi 3000 fg è uno dei più completi, con funzione Inverter e pompa di calore per l'inverno, 4 velocità ventilazione, modalità silenziosa e filtri Silver Nano e 3M ad alte prestazioni (antibatterici e antimuffa) che garantiscono un'aria sempre pulita e igienica.