Il computer giocattolo che spopola su Zara Home: interattivo e in legno

I computer sono ormai presenti in quasi tutte le case, sia in forma portatile che desktop, e si tratta di un dispositivo che può offrire moltissime funzionalità e risolvere problemi in diversi ambiti, diventando indispensabile per milioni di persone che lo utilizzano per lavorare. Oggi vi presentiamo un computer giocattolo di Zara Home che sta spopolando nelle vendite e che sarà uno dei regali più incredibili per il prossimo Natale… i più piccoli scopriranno un nuovo mondo di giochi affascinanti!

Zara Home si distingue nel mercato come uno dei negozi di arredamento e casalinghi più prestigiosi e con i migliori dati di vendita nel nostro paese, e spesso sorprende con prodotti che non sono molto comuni nel suo catalogo, come in questo caso un giocattolo.

Il computer giocattolo di Zara Home che farà impazzire i bambini

Parliamo del Computer giocattolo, un fantastico computer in miniatura che regalerà tantissime ore di divertimento ai più piccoli di casa, permettendo loro di sviluppare la fantasia e l’immaginazione attraverso infinite storie e avventure. Attualmente ha un prezzo di 39,99 euro e sta andando a ruba, quindi se lo desiderate affrettatevi, perché è già esaurito in alcuni punti vendita della catena spagnola.

Caratteristiche del computer giocattolo di Zara Home

Questo computer giocattolo di Zara Home è realizzato in legno e offre un’esperienza di gioco simile a quella dei veri computer, con tastiera, mouse, lettore CD e schermo double-face. Il montaggio è molto semplice e sullo schermo troverete una mappa del mondo di vari colori che stimolerà sicuramente la fantasia dei bambini, permettendo loro di immaginarsi in viaggio per il mondo e di vivere un’infinità di storie.

Realizzato con l’85% di fibra di legno a media densità, l’8% di compensato e il 7% di legno massello, il computer giocattolo misura 23,5 cm di altezza, 23 cm di larghezza e 17,5 cm di profondità, con un peso di 2,696 kg. È importante sottolineare che non è consigliato per bambini sotto i 3 anni, poiché contiene piccole parti che potrebbero costituire un rischio di soffocamento se portate alla bocca.

Un regalo originale e divertente per i più piccoli a Natale

Se volete stupire i piccoli di famiglia quest’anno con un regalo originale e divertente, senza vere schermi elettronici, allora questo computer giocattolo di Zara Home è sicuramente l’ideale. Un regalo sorprendente e unico per ogni bambino durante le festività natalizie!

