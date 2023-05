Il complemento Decathlon per mettersi in forma senza sforzo e arrivare pronto all’ “operazione bikini”.

Il complemento Decathlon per mettersi in forma senza sforzo e arrivare pronto...

Se sei in allenamento o hai appena iniziato a fare esercizio fisico non solo per perdere peso, ma anche per sviluppare i muscoli e cambiare la tua forma fisica, è necessario farsi consigliare da un esperto per ottenere un allenamento adeguato e una dieta corretta per raggiungere i tuoi obiettivi, e anche prendere degli integratori. Tra i più venduti e consigliati, sembra che il complemento di Decathlon possa aiutarti a raggiungere la forma fisica desiderata senza troppa fatica e, inoltre, arrivare in tempo per la “operazione bikini”.

Decathlon: il complemento perfetto per la tua forma fisica

Assumere integratori in polvere durante la fase di allenamento per sviluppare i muscoli e richiedere un maggiore sforzo è abbastanza comune. Tuttavia, devi farti consigliare da esperti in questo campo. Se stai cercando uno dei migliori integratori sul mercato attuale, uno dei più consigliati è la creatina in polvere della marca Optimum Nutrition, contenente 3 g di creatina monoidrato per dose.

Con questo integratore potrai beneficiare di tutte le proprietà della creatina, dato che non serve solo per sviluppare i muscoli, come abbiamo già detto. Ti permette anche di aumentare la forza e la resistenza e di favorire il recupero dopo l’allenamento.

Principalmente consigliata per chi pratica sport anaerobici e/o esplosivi, la creatina in polvere, come quella di Decathlon, può essere assunta in qualsiasi momento della giornata e funziona per saturazione cellulare (si consiglia di non interrompere il consumo quotidiano).

Inoltre, puoi assumerla da sola, mista con un po’ d’acqua, o anche con la proteina, in un succo o in uno smoothie. La quantità consigliata è di 3,4 grammi (circa 1 cucchiaio) mescolati con 240 ml di acqua fredda o liquido fino a quando la polvere si è completamente sciolta.

Insieme all’assunzione di questa creatina in polvere, che è molto popolare in Decathlon, si consiglia di seguire una dieta sana ed equilibrata in linea con il tipo di allenamento che stai facendo, in modo che il tuo sforzo in palestra venga ripagato.

In vendita nei negozi Decathlon e anche sul sito web del marchio, la creatina in polvere viene ora venduta a un prezzo scontato, quindi il barattolo da 317 grammi ti costerà 27,99 euro.

