Il Comitato Ibex espelle Zardoya Otis dall’Ibex Medium e Top Dividend

Il comitato consultivo tecnico Ibex ha deciso, tenendo conto delle circostanze particolari coinvolte, di escluderlo Zardoya Otis degli indici Ibex Medium e Top Dividend a seguito dell’offerta pubblica di acquisto (OPA) delle proprie azioni effettuata da Opal Spanish Holdings (Gruppo Otis).

Come spiegato in una nota, l’adozione delle due misure speciali è stata concordata. Uno di questi, con effetto dal 4 aprile 2022, consiste nell’escludere dall’indice il titolo Zardoya Otis Stambecco medio, che sarà temporaneamente composto da 19 valori. L’adeguamento del suddetto indice sarà effettuato al termine della seduta del 1° aprile, data prevista per il completamento del periodo di adesione all’offerta.

L’altro provvedimento, con effetto dal 4 aprile 2022, è quello di escludere dall’indice il titolo Zardoya Otis Ibex dividendo superiore, che sarà temporaneamente composto da 24 valori. L’adeguamento del suddetto indice sarà effettuato al termine della seduta del 1° aprile, data prevista per il completamento del periodo di adesione all’offerta.

Una volta pubblicato ufficialmente l’esito dell’offerta, il Comitato assumerà le decisioni che riterrà opportune al riguardo, che saranno comunicate con largo anticipo. Tali provvedimenti sono subordinati al rispetto del periodo di adesione alla predetta offerta pubblicata dal Commissione nazionale per il mercato dei valori mobiliari (CNMV).

A fine febbraio la CNMV ha autorizzato l’OPA su Zardoya Otis presentata da Opal Spanish Holdings (Grupo Otis) per 49,9% che non controllaconsumando così il percorso iniziato lo scorso settembre quando il gruppo americano ha lanciato un’offerta per acquisire la partecipazione di Zardoya Otis che non possedeva.